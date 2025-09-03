Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Bố bé gái 7 tuổi hát cùng Mỹ Tâm tại Quảng trường Ba Đình: 'Tôi khóc vì tự hào'

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chứng kiến con gái cất giọng hát bên ca sĩ Mỹ Tâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, anh Hà Văn Bạo, bố bé Hà Thủy Tiên, xúc động nói đã “rơi nước mắt vì tự hào”, coi đây là kỷ niệm đẹp nhất trong đời con.

Trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, phần đồng diễn Khí phách Việt Nam với sự tham gia của 80 nghệ sĩ đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt.

Ngay phần mở đầu ca khúc Giai điệu tự hào, sự kết hợp giữa ca sĩ Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) trở thành điểm nhấn gây chú ý.

5-255.jpg
Bé Hà Thủy Tiên hát cùng Mỹ Tâm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. Ảnh: Trọng Tài.

Chia sẻ với Tiền Phong sau buổi lễ, vợ chồng anh Hà Văn Bạo - bố của Thủy Tiên - nói cả nhà cùng đi xem con diễn. “Tôi đã rơi nước mắt khi con cất giọng hát tại Quảng trường Ba Đình. Gia đình, bạn bè, thậm chí cả khách hàng của tôi đều gửi lời chúc mừng, ai cũng vui và tự hào”, anh xúc động kể lại.

Anh nói với con gái sau buổi diễn: “Ba vỡ òa cảm xúc khi nghe con hát ở nơi thiêng liêng này. Con làm rất tốt. Con sẽ trở lại trường, nhưng đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất đời con”.

Trong quá trình tập trung chờ biểu diễn, anh Bạo cho biết Mỹ Tâm nhiều lần khen bé “xinh và đáng yêu”, còn các nghệ sĩ khác như ca sĩ Anh Tú, Hòa Minzy… cũng dành lời khen ngợi. Sau sự kiện, gia đình dự định tặng con một món đồ chơi nhỏ, phù hợp với lứa tuổi như phần thưởng tinh thần.

Do lượng người đổ về Ba Đình đông đúc và ca sĩ Mỹ Tâm phải di chuyển gấp về Ninh Bình, bé Thủy Tiên không kịp về cùng. Bé được ca sĩ Phương Mỹ Chi hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực tập trung, đến chiều 15h cùng ngày mới trở về nhà cùng bố.

540975676-1310611757431521-134501205672953192-n.jpg
fd125c80-56f0-42fb-9f24-3d6043330794.jpg
ffbcf9d8-2e3b-4096-9cb4-90995e6e9c55.jpg
Bé Thủy Tiên chụp hình cùng ca sĩ Mỹ Tâm và "Lão Phật gia" Tùng Yuki. Ảnh: NVCC.

Sau những giây phút hãnh diện trên tại Đại lễ cùng 80 nghệ sĩ, bé Thủy Tiên sẽ nghỉ ngơi đến hết ngày 5/9 trước khi quay lại trường học. Với gia đình, khoảnh khắc con gái đứng cạnh Mỹ Tâm hát giữa Quảng trường Ba Đình sẽ mãi là niềm tự hào khó quên.

Bé Hà Thủy Tiên, 7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội), là giọng ca nhí duy nhất được chọn song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tên ở nhà là Dâu, quê gốc Quốc Oai, em vượt qua hàng trăm thí sinh nhờ chất giọng trong trẻo, gương mặt sáng và sự tự tin hiếm có ở lứa tuổi. Gia đình luôn đồng hành trong những buổi tập luyện vất vả, còn Mỹ Tâm trực tiếp hướng dẫn để bé giữ được nụ cười rạng rỡ trên sân khấu.

19f42d9e-eb38-40e1-8aa3-5a02710ad0c9.jpg
dc323348-2caa-4d8a-b69a-d2581dfd7097.jpg
Thủy Tiên được gia đình đầu tư theo nghệ thuật. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Lê Kim Oanh, mẹ bé Thủy Tiên cho hay con đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, được đào tạo bài bản từ năm 3 tuổi và từng tham gia nhiều chương trình lớn, để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Với gia đình, khoảnh khắc con gái đứng trên sân khấu Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại là kỷ niệm “trong mơ cũng không dám nghĩ tới”.

Phần đồng diễn Khí phách Việt Nam với sự tham gia của 80 nghệ sĩ. Video: VTV.
Hà Trang
#Mỹ Tâm #Thủy Tiên #lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #Quảng trường Ba Đình #giọng hát nhí

