Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt. Tham dự có ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng sự có mặt của gần 100 đại biểu quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gặp mặt, thăm hỏi và tri ân bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ, hôm nay, các vị khách quốc tế có mặt tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình đã chứng kiến toàn Đảng, toàn dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, tri ân nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của bạn bè, nhân dân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu thơ “Quan sơn muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em”. Đó là tình đoàn kết thủy chung của nhân dân Lào, nhân dân Campuchia, sự chia sẻ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Trung Quốc, Liên Xô trước đây, Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho 3 cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.



Trong thời kỳ tái thiết xây dựng đất nước, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng nhiều công trình, nhà máy, trường học, bệnh viện…, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Trong đó có cả những người đã từng ở “chiến tuyến bên kia” cũng đã vượt qua mặc cảm, đóng góp công sức để cùng với nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Ông Đỗ Văn Chiến thông tin, hiện nay, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đang chỉ đạo với quyết tâm chính trị rất cao, sự đồng thuận rất cao của nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, “sắp xếp lại giang sơn” để đất nước Việt Nam “cất cánh” bước vào kỷ nguyên mới, phấn đấu đến 2030 là nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.

“Để đạt được những mục tiêu đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành, hiệu quả của bạn bè quốc tế trên tất cả các lĩnh vực", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Quang Vinh.



Khẳng định lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt, được viết nên bằng ý chí sắt đá, tinh thần đại đoàn kết, sự nhọc nhằn, hy sinh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mượn tứ thơ của 2 câu thơ để nói lên điều đó: “Dù cho sông cạn, núi mòn, mối tình hữu nghị mãi còn bên nhau” và nhấn mạnh, sự có mặt và những ý kiến phát biểu tâm huyết của các bạn trong ngày lễ trọng đại của đất nước Việt Nam, cho phép kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp, sự hợp tác bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.



“Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí và các bạn lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay”, ông Đỗ Văn Chiến nói.