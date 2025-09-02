Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Mỹ Tâm cùng gần 3.000 nghệ sĩ hát mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Gia Linh
TPO - Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 1/9. Chương trình có sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ, trong đó có những giọng ca hàng đầu, đến các gương mặt trẻ đang tạo sức ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc hiện đại như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng…

'Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu'

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật thực hiện, diễn ra vào tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đến dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các đoàn đại biểu quốc tế.

z6967578851276-98c528a2e54195e1358f2c3cd04fc1e0-1.jpg
z6967578834899-36bcf7eda810c4865ee2d974b52fd457.jpg
Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tổ chức tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Trần Huấn.

80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước, nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, tôn vinh thành tựu của 80 năm dựng xây và phát triển đất nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là lời khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị trường tồn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - mốc son mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

ban-sao-z6967578862931-65809c42ef185758e59a508257b6b6e2-6986.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Trần Huấn.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam.

"Chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu.

z6967578819473-fc665eed0126fc36b06682bb974ebeb8.jpg
z6967578825961-1c26f4406fd341bcc98b7450ef490b12.jpg
z6967576323536-c507cf1888a64ac11723497ea8329bf4.jpg
z6967767427400-f38b1f7298c1f96eb0557394cee200d5.jpg
80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Trần Huấn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che, nơi khát vọng tuổi trẻ và tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và bất diệt.

"Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

3.000 nghệ sĩ tham dự

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ, cùng các dàn nhạc, hợp xướng và diễn viên quần chúng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước.

540756751-122125590752936185-4643338964628940823-n-6332.jpg
540919152-122125590788936185-5218962096840704767-n-3587.jpg
Những tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: Việt Hùng.

Đặc biệt, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ, từ những giọng ca hàng đầu dòng nhạc chính thống, đến các gương mặt trẻ đang tạo sức ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc hiện đại như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, nhóm nhạc Oplus, Ngũ cung, Dòng thời gian…

540324241-122125591544936185-7084698681874408926-n-6802.jpg﻿
540936060-122125591724936185-7247748318283723253-n-9941.jpg﻿
Dàn diễn viên Mưa đỏ gây ấn tượng trong hoạt cảnh của liên khúc Mẹ yêu con - Còn gì đẹp hơn. Ảnh: Việt Hùng.

Chương trình được chia làm ba chương: Con đường Độc lập - Thống nhất, Khát vọng Tổ quốcTổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ với nội dung chặt chẽ, mang tính nghệ thuật và chính luận sâu sắc. Cụ thể, chương đầu tiên đưa khán giả trở về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, tiếp theo khán giả sẽ được nhìn thấy Việt Nam hôm nay tươi trẻ, đổi mới và đầy khát vọng. Chương cuối Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ mang đậm sắc thái đương đại gắn kết quá khứ, hiện tại, tương lai.

Chương trình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, múa, mỹ thuật và công nghệ hiện đại, tạo nên một tổng hòa nghệ thuật đa tầng, giàu sáng tạo, với hệ thống mapping 3D, âm thanh vòm đa tầng, màn LED độ phân giải siêu nét và hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật.

542261507-122125592804936185-4748440537536881221-n-1129.jpg
540752446-122125592678936185-7219087189523135839-n-3451.jpg
542641184-122125592720936185-8014183861829997941-n-2182.jpg
Khoảnh khắc 20.000 khán giả cùng cất vang Tiến quân ca khép lại chương trình, gây xúc động.

Kỹ thuật trình chiếu đa phương tiện tái hiện sống động hình ảnh lịch sử, ký ức văn hóa và biểu tượng đất nước, giúp khán giả “sống lại” trọn vẹn 80 năm hành trình của dân tộc.

540452964-122125592096936185-2724875955035668524-n.jpg
540553642-122125592054936185-7388534735916087606-n.jpg
541769498-122125592024936185-2231884734628308806-n.jpg
Mỹ Tâm và rapper Double 2T trong tiết mục Khát vọng tuổi trẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt là lời tri ân tới các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân nhân. Đồng thời khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.

80 năm - từ những ngày tháng đau thương đến khoảnh khắc huy hoàng, từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường - dân tộc ta đã viết nên bản trường ca bất diệt.

Và hôm nay, khi Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên hội nhập, thành quả 80 năm càng thôi thúc niềm tin: tương lai phía trước sẽ rạng ngời, một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

540677636-24408247432208940-4173705629352924785-n.jpg

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Gia Linh
