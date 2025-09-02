Toàn cảnh Hà Nội đêm không ngủ

TPO - Hàng triệu trái tim Việt Nam đang thao thức, hướng về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để hưởng ứng không khí náo nhiệt của ngày hội non sông, những người con Thủ đô gần như trắng đêm, hòa ca, chờ đợi đến sáng sớm 2/9.

Sắc đỏ phủ kín thành phố

Mọi nẻo đường đổ về trung tâm Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa, hàng triệu trái tim Việt Nam hòa chung một nhịp hướng tới những khoảnh khắc thiêng liêng, lịch sử sắp tới. Không hẹn mà gặp, nhiều người khi chọn trang phục đi xem diễu binh, diễu hành đều ưu tiên chiếc áo cờ đỏ sao vàng.

Không chỉ khoác lên mình màu cờ Tổ quốc, người dân còn nhuộm đỏ khắp các con phố bằng lá cờ cầm tay, phụ kiện mang hình sao vàng, thậm chí có người mang theo cả những lá cờ lớn tung bay giữa dòng người.



Dòng người lấp kín hè phố

Ngay từ tối 1/9, hàng vạn người đã đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội, sẵn sàng chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Không khí náo nhiệt của ngày hội non sông hiện diện rõ ràng từng nẻo đường của thành phố.

Vỉa hè, thậm chí lòng đường của các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua gần như chật kín. Ai ai cũng mong muốn có chỗ ngồi đẹp, thuận tiện chiêm ngưỡng những bước hành quân của các chiến sĩ.

Phố đi bộ đoạn ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền chật như nêm. Thời tiết những ngày này thất thường có thể khiến nhiều người dễ mệt, ốm. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn được sự hào hứng của nhiều người. Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp khi hàng triệu con tim hướng về ngày lễ lớn của Tổ quốc. Tất cả đều phấn khởi dù chờ đợi cả ngày dài ngoài đường, kể cả khi trời nắng gắt hay đổ cơn mưa.

Trắng đêm tổ chức concert

Không khí ngày càng trở nên náo nhiệt khi mọi người cùng hòa ca, cất tiếng hát cổ vũ tinh thần cho nhau trong lúc chờ đợi. Mỗi khu vực chờ lại là một sân khấu nhỏ của người dân.

Theo đó, sân khấu nhỏ dưới chân Cột cờ Hà Nội vang lên những khúc quân hành hào hùng thu hút sự hưởng ứng, cổ vũ và hát vang của người dân, bạn trẻ. “Ngôi sao” sân khấu nhỏ ấy là các cựu chiến binh. Họ truyền lửa bằng các giai điệu Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Nối vòng tay lớn...

Tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, học viên trường Sĩ quan Chính trị cũng chiêu đãi người dân một bữa tiệc âm nhạc. Sân khấu này không chỉ vang lên những ca khúc đi cùng năm tháng như: Đất nước trọn niềm vui, Nối vòng tay lớn, Tổ quốc gọi tên mình, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... mà còn có những ca khúc mới như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam... Không khí nơi đây cũng ngày càng sôi động khi các học viên trường Sĩ quan Chính trị còn mang đến các tiết mục nhảy đầy thú vị.

Thắm mãi tình quân dân

Giữa dòng người ken đặc trên hè phố, hình ảnh những chiến sĩ ân cần phát từng chai nước, hộp cơm cho người dân chờ xem lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tạo nên khoảnh khắc lay động lòng người.

Tình cảm quân dân gắn bó bấy lâu nay lại càng được khắc họa rõ nét hơn. Khi người dân náo nức chờ đón ngày hội lớn của Tổ quốc, các chiến sĩ không chỉ là lực lượng bảo vệ mà còn là điểm tựa, là vòng tay sẻ chia. Những nụ cười thân tình, những lời cảm ơn vang lên nơi phố phường Hà Nội đã làm rực sáng thêm tinh thần “quân với dân như cá với nước”, thắm mãi qua từng thế hệ.

Sáng mãi sắc xanh tình nguyện

Những đóng góp đó nhỏ bé, nhưng không kém phần quan trọng của tình nguyện viên cũng góp phần tạo nên sự thành công của đại lễ. Giữa dòng người đông đúc đổ về trung tâm Hà Nội chờ đón lễ diễu binh, diễu hành 2/9, màu áo xanh tình nguyện cũng hiện diện khắp nơi.

Những bạn trẻ hướng dẫn, quạt mát cho những chờ đón lễ diễu binh, diễu hành 2/9. Những cơn gió mát, những nụ cười động viên giản dị khiến sắc xanh tình nguyện trở thành điểm nhấn giữa biển người đỏ rực cờ hoa.