Chiến sĩ hát, nhảy xuyên đêm cho hàng vạn khán giả khu vực Nhà hát Lớn

TPO - Hàng vạn người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Những giai điệu đi cùng năm tháng cùng những điệu nhảy sôi động của học viên trường Sĩ quan Chính trị biến khu vực này thành sân khấu đặc biệt.
Học viên trường Sĩ quan Chính trị không chỉ chiêu đãi khán giả những ca khúc đi cùng năm tháng như: Đất nước trọn niềm vui, Nối vòng tay lớn, Tổ quốc gọi tên mình, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... mà còn có những ca khúc mới như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam...
Màn trình diễn dân vũ của trường Sĩ quan Chính trị thổi bùng không khí náo nhiệt cho khu vực Nhà hát Lớn - Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Để màn trình diễn thêm sôi động, gắn kết tình quân dân, các học viên trường Sĩ quan Chính trị không ngừng mời người dân tham gia điệu nhảy cùng mình.
Người dân nhiệt tình hưởng ứng, hòa ca cùng với các chàng trai đến từ trường Sĩ quan Chính trị. Nhiều người đã lấy điện thoại ghi lại những hình ảnh, thước phim đẹp về kỷ niệm này.
Hàng nghìn người chờ đợi xem diễu binh, diễu hành ở khu vực này tiếp thêm năng lượng, sự nhiệt huyết cho dàn nghệ sĩ với tràng pháo tay, tiếng hò reo, hay những phút trầm lắng hòa giọng theo bài hát vang lên tại nơi đây.
Theo đó, để chuẩn bị cho hai đêm nhạc ở khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, học viên trường Sĩ quan Chính trị đã dành một tuần để chuẩn bị. Mỗi ngày họ sẽ dành 1-2 giờ vào mỗi tối để tập hát và nhảy.
Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai trường Sĩ quan Chính trị.
Không chỉ biểu diễn, học viên trường Sĩ quan Chính trị cũng liên tục giao lưu, phát nước cho người dân đợi xem lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 ở hai bên đường.