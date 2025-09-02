Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Chiến sĩ hát, nhảy xuyên đêm cho hàng vạn khán giả khu vực Nhà hát Lớn

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Hàng vạn người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Những giai điệu đi cùng năm tháng cùng những điệu nhảy sôi động của học viên trường Sĩ quan Chính trị biến khu vực này thành sân khấu đặc biệt.

tp-concert-quan-doi42.jpg
Tối 1/9, hàng nghìn người đổ về trước cửa Nhà hát Lớn để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong thời gian chờ đợi, các ca khúc cách mạng được vang lên cùng những điệu nhảy sôi động của các học viên trường Sĩ quan Chính trị đã tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và ấn tượng.
tp-concert-quan-doi19.jpg
tp-concert-quan-doi16.jpg
tp-concert-quan-doi15.jpg
tp-concert-quan-doi9.jpg
Học viên trường Sĩ quan Chính trị không chỉ chiêu đãi khán giả những ca khúc đi cùng năm tháng như: Đất nước trọn niềm vui, Nối vòng tay lớn, Tổ quốc gọi tên mình, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... mà còn có những ca khúc mới như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam...
tp-hn-cum-concert13.jpg
tp-hn-cum-concert16.jpg
tp-concert-quan-doi10.jpg
tp-concert-quan-doi11.jpg
Màn trình diễn dân vũ của trường Sĩ quan Chính trị thổi bùng không khí náo nhiệt cho khu vực Nhà hát Lớn - Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Để màn trình diễn thêm sôi động, gắn kết tình quân dân, các học viên trường Sĩ quan Chính trị không ngừng mời người dân tham gia điệu nhảy cùng mình.
tp-cum-concert.jpg
Đây không phải là buổi diễn đầu tiên của các chàng trai đến từ trường Sĩ quan Chính trị. Trước đó, vào đêm 29/8, rạng sáng 30/8, hàng chục học viên trường Sĩ quan Chính trị cũng biểu diễn thâu đêm phục vụ khán giả. Một số khán giả cho biết họ quay trở lại khu vực Nhà hát Lớn để đợi xem lễ diễu binh, diễu hành cũng vì những màn trình diễn của trường Sĩ quan Chính trị.
tp-concert-quan-doi37.jpg
tp-hn-cum-concert14.jpg
Người dân nhiệt tình hưởng ứng, hòa ca cùng với các chàng trai đến từ trường Sĩ quan Chính trị. Nhiều người đã lấy điện thoại ghi lại những hình ảnh, thước phim đẹp về kỷ niệm này.
tp-concert-quan-doi36.jpg
Các em nhỏ vẫy cờ theo nhịp, lời ca của các học viên trường Sĩ quan Chính trị.
tp-concert-quan-doi23.jpg
tp-concert-quan-doi21.jpg
tp-concert-quan-doi30.jpg
Hàng nghìn người chờ đợi xem diễu binh, diễu hành ở khu vực này tiếp thêm năng lượng, sự nhiệt huyết cho dàn nghệ sĩ với tràng pháo tay, tiếng hò reo, hay những phút trầm lắng hòa giọng theo bài hát vang lên tại nơi đây.
tp-concert-quan-doi20.jpg
tp-concert-quan-doi24.jpg
tp-concert-quan-doi26.jpg
Theo đó, để chuẩn bị cho hai đêm nhạc ở khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, học viên trường Sĩ quan Chính trị đã dành một tuần để chuẩn bị. Mỗi ngày họ sẽ dành 1-2 giờ vào mỗi tối để tập hát và nhảy.
tp-concert-quan-doi35.jpg
Các học viên bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi được đóng góp một chút công sức vào thành công của ngày Đại lễ. Họ cũng vui mừng khi nhận được sự yêu mến, ủng hộ nhiệt tình của người dân.
﻿tp-concert-quan-doi5.jpg﻿
tp-concert-quan-doi4.jpg﻿
tp-concert-quan-doi1.jpg
﻿tp-concert-quan-doi7.jpg
Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai trường Sĩ quan Chính trị.
tp-concert-quan-doi18.jpg
tp-concert-quan-doi6.jpg
Không chỉ biểu diễn, học viên trường Sĩ quan Chính trị cũng liên tục giao lưu, phát nước cho người dân đợi xem lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 ở hai bên đường.
Gia Linh - Duy Phạm
#Trường Sĩ quan Chính trị #kỷ niệm #80 năm #Cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh 2/9 #biểu diễn nghệ thuật #Hà Nội #diễu binh #diễu hành #chương trình nghệ thuật #hát #nhảy #sôi động #món quà

