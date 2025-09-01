Biển người hát trong đêm ở Hà Nội

TPO - Đêm 1/9, nhiều góc phố, con đường ở Hà Nội chật kín người với cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn khán giả đang chờ đợi khoảnh khắc diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
"Dù người lớn tuổi hay trẻ em, đàn ông hay phụ nữ, dù đến từ miền quê nào, chúng tôi đều cảm giác chung một nhà khi cùng ngồi bên nhau, đợi xem diễu binh, diễu hành. Không đến trực tiếp sẽ không cảm nhận được không khí tuyệt vời này", bà Trần Thị Thanh (Bắc Giang) chia sẻ.
Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nước, lương khô cho nhân dân tham dự A80.
Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.