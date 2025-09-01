Biển người hát trong đêm ở Hà Nội

TPO - Đêm 1/9, nhiều góc phố, con đường ở Hà Nội chật kín người với cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn khán giả đang chờ đợi khoảnh khắc diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.