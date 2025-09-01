Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Biển người hát trong đêm ở Hà Nội

Trọng Tài - Đỗ Quyên

TPO - Đêm 1/9, nhiều góc phố, con đường ở Hà Nội chật kín người với cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn khán giả đang chờ đợi khoảnh khắc diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc các cựu chiến binh giao lưu văn nghệ đêm 1/9.
img-4728.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra từ 6h-9h15 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Tuy nhiên, đến tối 1/9, mọi ngả đường, góc phố đã ken đặc người đổ về chờ xem sự kiện trọng đại của dân tộc.
img-4729.jpg
Hàng nghìn khán giả hào hứng, khẳng định sẵn sàng thức xuyên đêm đón Tết độc lập.
img-4730.jpg
Chị Hoài Thu (Hải Phòng) cho biết cùng gia đình lên Hà Nội từ 5h sáng, xếp hàng để chọn vị trí đẹp chờ xem lễ diễu binh, diễu hành.
img-4736.jpg
Cựu chiến binh Phạm Gia Hoà từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Ông hân hoan khi gặp lại những đồng đội cũ, chứng kiến cảnh hàng chục nghìn khán giả háo hức chờ xem lễ diễu binh, diễu hành.
img-4735.jpg
Người lính năm xưa không giấu được niềm xúc động, tự hào.
img-4734.jpg
Gia đình anh Phạm Văn Khoa (Phú Xuyên, Hà Nội) đi từ tối hôm trước để chọn vị trí đẹp nhất tại phố Nguyễn Thái Học.
img-4737.jpg
Dự kiến lễ diễu binh, diễu hành A80 diễn ra từ 6h-9h15. Theo đó, sự kiện chính bắt đầu từ 6h25-8h45. Ngoài ra là các chương trình trước và sau lễ kỷ niệm, hậu trường tập luyện, chuẩn bị.
img-4732.jpg
Nhiều gia đình "cắm chốt" ở vỉa hè từ đêm 31/8. Họ không ngại khó khăn, vất vả, chỉ mong được chứng kiến khoảnh khắc từng đoàn diễu hành bước qua, cảm nhận không khí vui như Tết trong ngày Quốc khánh.
img-4733.jpg
Những em nhỏ tràn đầy năng lượng, háo hức thức xuyên đêm cùng hàng triệu khán giả.
img-4739.jpg
Những dòng người đổ về Hà Nội tạo ra không khí rộn ràng, náo nhiệt chưa từng thấy.
img-4740.jpg
"Cảm giác tự hào, sung sướng khi được hòa mình vào dòng người ở đây, chờ đón khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Những sự kiện như thế này giúp chúng ta thêm trân quý giá trị của hòa bình, nỗ lực để cống hiến cho xã hội", chị Hồng Minh cho hay.
img-4747.jpg
img-4746.jpg
img-4741.jpg
img-4742.jpg
"Dù người lớn tuổi hay trẻ em, đàn ông hay phụ nữ, dù đến từ miền quê nào, chúng tôi đều cảm giác chung một nhà khi cùng ngồi bên nhau, đợi xem diễu binh, diễu hành. Không đến trực tiếp sẽ không cảm nhận được không khí tuyệt vời này", bà Trần Thị Thanh (Bắc Giang) chia sẻ.
img-4750.jpg
img-4749.jpg
img-4748.jpg
Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nước, lương khô cho nhân dân tham dự A80.
img-4745.jpg
Hiện tại, các tuyến phố chính quanh khu vực Bờ Hồ, các cung đường có lực lượng diễu hành, khí tài đi qua như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Liễu Giai, Ngô Quyền... đã không còn chỗ trống.
img-20250830-201436.jpg

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Trọng Tài - Đỗ Quyên
