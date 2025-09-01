Biển người đổ về trung tâm Hà Nội

TPO - Tối 1/9, hàng vạn người đổ về trung tâm, phố cổ Hà Nội. Phần lớn người dân lựa chọn áo cờ đỏ sao vàng, khiến khu vực này như được nhuộm đỏ. Tất cả cùng tạo nên không khí náo nức hướng về ngày hội non sông.