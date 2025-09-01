Diễn viên Ngọc Trinh qua đời

Tối 1/9, đạo diễn Hồng Ngọc thông báo thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi. Cáo phó ghi rõ lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan lúc 14h ngày 4/9. Linh cữu của nữ diễn viên hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

NSND Trịnh Kim Chi xác nhận với Tiền Phong thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời trưa 1/9. “Tôi nhận được thông tin mà bủn rủn tay chân. Sáng mai tôi sẽ sang để viếng cô ấy”, nữ nghệ sĩ nói.

Hiện, nhiều nghệ sĩ như Xuân Lan, NSND Mỹ Uyên, Bá Cường, diễn viên Thanh Bình để lại bình luận chia buồn. Khán giả để lại bình luận sốc trước sự ra đi của nữ diễn viên.

Hình ảnh gần đây của diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh sinh năm 1974, có tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, là nữ diễn viên kịch nói, truyền hình và là đạo diễn kiêm nhà sản xuất sân khấu kịch Việt Nam. Cô được biết đến với vai diễn Vy trong bộ phim truyền hình Mùi ngò gai và vai diễn Xàng trong vở kịch Trái tim nhảy múa.

Năm 2019, Ngọc Trinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Cô còn là giảng viên nghệ thuật Đại học Văn Lang, lớp Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình và thỉnh giảng tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và các trung tâm đào tạo diễn viên.

Tháng 12/2009, Ngọc Trinh kết hôn với đạo diễn, nhà sản xuất truyền hình người Hàn Quốc Kim Se Hyuk.Cô qua Hàn sinh sống cùng chồng một thời gian, rồi về ở hẳn Việt Nam, hai người không có con cái và sau đó ly hôn năm 2017.