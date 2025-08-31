Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

‘Mưa đỏ’ vượt 300 tỷ đồng

Gia Linh
TPO - Sau 9 ngày công chiếu, doanh thu "Mưa đỏ" đạt hơn 300 tỷ đồng. Với thành tích này, "Mưa đỏ" đã xô đổ kỷ lục phim "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải.

Theo Box Office Vietnam, bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 9 ngày khởi chiếu. Trong sáng 31/8, doanh thu Mưa đỏ vẫn giữ vị trí số 1 với doanh thu hơn 39 tỷ đồng với 409.401 vé/4.931 suất chiếu.

Mưa đỏ hiện là tác phẩm có tốc độ tăng trưởng ấn tượng bậc nhất phòng vé Việt. Mỗi ngày, phim ghi nhận trung bình 5.000 suất chiếu, với tỷ lệ lấp đầy ở mức cao và còn tiếp tục được các cụm rạp tăng suất chiếu.

Mưa đỏ thu về hơn 300 tỷ đồng sau 9 ngày công chiếu toàn quốc.

Với thành tích trên, Mưa đỏ đã vượt qua kỷ lục của Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành, Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải. Trước đó, Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành mất tới 13 ngày mới cán mốc 300 tỷ đồng. Lật mặt 8: Vòng tay nắng hiện mới thu về hơn 231 tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Mưa đỏ được dự đoán sẽ sớm vượt qua doanh thu Bộ tứ báo thủ để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2025. Thậm chí, có nhiều chuyên gia dự đoán phim sẽ cán mốc 500-600 tỷ đồng trong những ngày tới. Mưa đỏ ghi dấu ấn đặc biệt khi là phim chiến tranh cách mạng nhưng vẫn tạo "cơn sốt" doanh thu không kém các tác phẩm giải trí thuần túy.

Không chỉ tạo nên "cơn sốt" phòng vé, mà tiểu thuyết Mưa đỏ - tác phẩm gốc của nhà văn Chu Lai cũng "cháy hàng” với hơn 10.000 bản in.

Đứng thứ hai phòng vé là Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Tác phẩm thu về 4,7 tỷ đồng khi bán được 53.522 vé/1.769 suất chiếu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Băng đảng quái kiệt 2, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ Công Kasukabe...

Gia Linh
#Mưa đỏ #Trấn Thành #Lý Hải #Bộ tứ báo thủ #Lật mặt 8 #phim chiến tranh #phim điện ảnh #cách mạng

