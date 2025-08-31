Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc gây sốt của nữ chiến sĩ A80

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8 tại Hà Nội, 9 khối nữ chiến sĩ thuộc quân đội và công an đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Với thần thái tự tin, bước đi dứt khoát và vẻ đẹp rạng rỡ, họ để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân và khán giả.

tp-nusiquan27.jpg
Sáng 30/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng duyệt. Buổi tổng duyệt có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối quân đội, 17 khối công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và công an.
tp-nusiquan24.jpg
Các khối nữ sĩ quan thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, có 9 khối nữ chiến sĩ, bao gồm các khối của quân đội và công an, gồm: nữ quân nhạc, nữ sĩ quan quân y, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ biệt động, nữ sĩ quan thông tin, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ du kích miền Nam, nữ sĩ quan CSGT và nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.
﻿tp-nusiquan26.jpg
﻿tp-nusiquan25.jpg
Khối trưởng và Tổ Quân kỳ của Khối nữ sĩ quan quân y.
tp-nusiquan28.jpg
Khối trưởng Ngô Lâm Phương được nhiều người biết đến sau khi video cô dẫn đầu khối nữ sĩ quan quân y dịp A50 lên xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh bước đi nghiêm trang, thần thái tự tin của cô nhanh chóng gây ấn tượng mạnh.
tp-quandan56.jpg
tp-quandan45.jpg
tp-quandan38.jpg
Sau khi hoàn thành buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, khối nữ sĩ quan quân y có thời gian chụp ảnh, giao lưu với người dân.
tp-nusiquan29.jpg
Khối nữ quân nhạc gây ấn tượng trong trang phục trắng và dàn nhạc cụ đặc trưng.
tp-quandan60.jpg
tp-quandan75.jpg
tp-quandan51.jpg
tp-quandan62.jpg
Nhiều người dân, em nhỏ mong muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng khối nữ quân nhạc.
tp-nusiquan23.jpg
Khối nữ gìn giữ hòa bình xuất hiện tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội - Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Thiếu úy Vũ Thị Hà Trang - trợ lý Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3) là khối trưởng khối nữ gìn giữ hòa bình.
tp-nusiquan19.jpg
Khối nữ gìn giữ hòa bình với những chiếc khăn trên cổ tượng trưng cho màu xanh hòa bình.
tp-quandan70.jpg
tp-quandan42.jpg
Các chiến sĩ mũ nồi xanh thích thú khi chụp ảnh, giao lưu cùng người dân.
tp-nusiquan16.jpg
tp-nusiquan15.jpg
tp-nusiquan12.jpg
Khối nữ chiến sĩ biệt động thân thiện chào người dân hai bên đường xem lễ diễu binh, diễu hành.
tp-nusiquan9.jpg
tp-nusiquan10.jpg
tp-nusiquan11.jpg
Khối nữ chiến sĩ thông tin mang theo hình ảnh mưu trí, dũng cảm của bộ đội thông tin.
tp-nusiquan6.jpg
tp-nusiquan2.jpg
tp-nusiquan3.jpg
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam xuất hiện tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội - Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân.
Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

