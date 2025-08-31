Nhan sắc gây sốt của nữ chiến sĩ A80

TPO - Trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8 tại Hà Nội, 9 khối nữ chiến sĩ thuộc quân đội và công an đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Với thần thái tự tin, bước đi dứt khoát và vẻ đẹp rạng rỡ, họ để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân và khán giả.
Khối trưởng và Tổ Quân kỳ của Khối nữ sĩ quan quân y.
Sau khi hoàn thành buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, khối nữ sĩ quan quân y có thời gian chụp ảnh, giao lưu với người dân.
Nhiều người dân, em nhỏ mong muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng khối nữ quân nhạc.
Các chiến sĩ mũ nồi xanh thích thú khi chụp ảnh, giao lưu cùng người dân.
Khối nữ chiến sĩ biệt động thân thiện chào người dân hai bên đường xem lễ diễu binh, diễu hành.
Khối nữ chiến sĩ thông tin mang theo hình ảnh mưu trí, dũng cảm của bộ đội thông tin.
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam xuất hiện tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội - Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân.
