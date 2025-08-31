Nhan sắc gây sốt của nữ chiến sĩ A80

TPO - Trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8 tại Hà Nội, 9 khối nữ chiến sĩ thuộc quân đội và công an đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Với thần thái tự tin, bước đi dứt khoát và vẻ đẹp rạng rỡ, họ để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân và khán giả.