Khoảnh khắc dàn nghệ sĩ tiến vào Quảng trường Ba Đình giữa rừng cờ đỏ sao vàng

TPO - Buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Các nghệ sĩ chuẩn bị từ đêm 29/8, xuống đường lúc gần 3h sáng, chuẩn bị chỉn chu để diễu hành về quảng trường.
Sáng 30/8, buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Khối văn hóa - thể thao gồm nhiều nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu như rapper Đen, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được người dân cổ vũ nhiệt tình khi xuất hiện.
Ca sĩ Trang Pháp, ca sĩ Mono, diễn viên Thanh Sơn có mặt từ sớm ở điểm tập kết.
Cận khoảnh khắc dàn nghệ sĩ tiến về phía Quảng trường Ba Đình. Dịp này, các diễn viên thuộc Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Công an nhân dân vinh dự có mặt trong đội hình diễu hành.
Sau khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, dàn nghệ sĩ tỏa ra các ngả đường.
NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lê Khanh đi giữa rừng cờ đỏ sao vàng. Các nghệ sĩ chuẩn bị từ đêm 29/8, xuống đường lúc gần 3h sáng để hòa cùng dòng người.
Ca sĩ Đức Phúc hào hứng khi có mặt tại buổi tổng duyệt.
Ca nương Kiều Anh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, KOL Hải Long tiến vào lễ đài.
Ca sĩ Hà Myo vẫy chào.
Góp mặt trong đội hình diễu hành là niềm vinh dự với cả trăm nghệ sĩ. Tất cả có chung niềm xúc động, tự hào và khẳng định không gì quan trọng bằng nhiệm vụ Tổ quốc giao. Nghệ sĩ cho biết gác lại mọi công việc, lịch trình riêng để góp mặt trong lễ kỷ niệm trọng đại.
Từ điểm tập kết là phố Quán Thánh, sau khi diễu hành ở Quảng trường Ba Đình, khối Văn hóa - Thể thao đi qua tuyến phố Hàng Cháo, sân vận động Hàng Đẫy.
NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ trong buổi tổng duyệt sáng 30/8. Trước giờ tổng duyệt, trời đổ mưa. Tuy nhiên khi các khối diễu binh, diễu hành tiến vào quảng trường, trời hửng nắng.
Diễn viên Phạm Bảo Hân vẫy cờ đỏ sao vàng.
Một số nghệ sĩ như Chí Nhân, Trương Hoàng, nhà thiết kế Đức Hùng góp mặt trong khối diễu hành đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam.
Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM...