Khoảnh khắc dàn nghệ sĩ tiến vào Quảng trường Ba Đình giữa rừng cờ đỏ sao vàng

TPO - Buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Các nghệ sĩ chuẩn bị từ đêm 29/8, xuống đường lúc gần 3h sáng, chuẩn bị chỉn chu để diễu hành về quảng trường.