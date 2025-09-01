Gia đình dân tộc Dao chờ xem diễu binh: 'Từ bé đến giờ mới có cơ hội về Thủ đô...'

TPO - Giữa dòng người chờ đợi diễu binh diễu hành, nổi bật sắc đỏ trang phục truyền thống dân tộc Dao. Chia sẻ với PV Tiền Phong, hai chị em Pam và Khoa bộc bạch: “Đi đường xa cũng mệt, dù mưa gió hay thức đêm ở vỉa hè cũng chịu được. Từ bé đến giờ mới có cơ hội về Thủ đô xem diễu binh diễu hành dịp Tết Độc lập”.

Đó là màu áo của hai chị em Triệu Thị Pam (SN 1977) và em chồng Triệu Thị Khoa (SN 1974). Hai chị em cùng ba người trong gia đình di chuyển từ bản Dao đỏ ở đất Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuống Hà Nội từ chiều 31/8.

Hai chị em Triệu Thị Pam (phải ảnh) và Triệu Thị Khoa rạng rỡ với sticker cờ Tổ quốc được tặng, chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng.

Sau đêm ở nhà nghỉ, đoàn gia đình chị Pam và chị Khoa thăm phố xá và chọn điểm dừng chân ở phố Điện Biên Phủ từ trưa 1/9.

Chị Pam cùng 4 người trong gia đình, thông gia về Hà Nội dịp này. Ảnh: Xuân Tùng.

Chị Pam chia sẻ thêm, chính từ những lần theo dõi diễu binh diễu hành dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các hoạt động A80 dịp này qua ti vi, qua mạng xã hội thấy đẹp, ý nghĩa quá nên đã làm hành trình cả trăm cây số về Thủ đô dịp 2/9 này.

Chị Khoa gọi điện chia sẻ không khí trên phố chờ diễu binh diễu hành với người thân ở nhà. Ảnh: Xuân Tùng.

“Xuống dưới đây thấy không khí rất sôi nổi, cờ hoa đẹp quá. Nhiều người thấy chúng tôi đều trò chuyện hỏi thăm và sẵn lòng giúp đỡ, hướng dẫn, chia sẻ chỗ ngồi, chai nước... Chúng tôi vui lắm”, chị Khoa nói.

Bà Tân tặng sticker cờ Tổ quốc cho chị em Pam và Khoa. Ảnh: Xuân Tùng.



Góc phố có hai chị em người Dao đỏ, nhiều người dân dừng lại trò chuyện, chụp ảnh với sắc màu dân tộc. Nhiều người bất ngờ khi biết hành trình của hai chị em về Thủ đô dịp này.

Bà Nguyễn Thị Tân (SN 1960, phường Ninh Hiệp, Hà Nội) với áo cờ đỏ sao vàng và băng-rôn “Tôi yêu Việt Nam” tặng, dán sticker cờ Tổ quốc lên má hai chị em Pam và Khoa.

Bà Tân chia sẻ: “Tôi thấy hai chị em dân tộc này thấy bỗng thấy thật thân gần, chẳng còn khoảng cách miền xuôi miền ngược, khác nhau tiếng nói. Ở đây chỉ có lòng yêu nước, tự hào Việt Nam”.

Bà Tân chụp ảnh cùng hai chị em Pam. Ảnh: Xuân Tùng.