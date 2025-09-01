Người dân TPHCM phấn khởi nhận quà đặc biệt trước thềm Quốc khánh

TPO - Trước thềm đại lễ Quốc khánh (2/9), đông đảo người dân đón nhận món quà ý nghĩa của nhà nước. Với họ, dù món quà không lớn về vật chất nhưng là sự động viên rất lớn về tinh thần.
Sáng 1/9, các địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt thực hiện trao tặng tiền quà của Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) đến
từng hộ dân. Ảnh: Ngô Tùng
Việc trao tặng quà được thực hiện theo đúng quy định, trình tự phù hợp với từng địa bàn dân cư nhằm đảm bảo thuận tiện và minh bạch cho cả chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Theo quy định, chủ hộ đại diện các thành viên trong gia đình đến các điểm phát ở khu phố mình cư trú để nhận quà.
Cán bộ khu phố phổ biến quy định, quy trình đăng ký nhận tiền tại các
điểm trao quà trực tiếp để người dân nắm bắt và thực hiện.
Tại trụ sở UBND phường Tân Định cũ (số 227 Trần Quang Khải, phường Tân Định), người dân khu phố 13 và 14 tập trung về đây khá đông để nhận quà. Cán bộ địa phương nhanh chóng bố trí thêm các bàn bên ngoài cơ quan để hỗ trợ bà con được nhanh chóng hơn.
Sau các bước kê khai và xác nhận thông tin, người dân nhận những phần quà trực tiếp bằng tiền mặt. Chia sẻ với phóng viên, ông Huỳnh Thanh Tâm (72 tuổi, ngụ khu phố 13, phường Tân Định) cho biết ông đại diện đến nhận tiền cho gia đình 5 người. "Có món quà này nhân ngày Quốc khánh, tôi thấy thêm vui. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng giúp tôi xoay xở mỗi thứ một chút. Có ít còn hơn không".
Trong khi đó, sáng 1/9, toàn thể 14 khu phố thuộc phường Sài Gòn cũng đồng loạt triển khai trao tiền quà đến bà con nhân dân trên địa bàn. Theo ông Phạm Trung Chính - Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Sài Gòn, tại các khu phố, thành viên các tổ công tác kiểm tra, xác thực thông tin từng hộ dân và nhân khẩu trước khi trao tiền nhằm đảm bảo quà tặng được đến đúng đối tượng.
Trong trường hợp phát sinh việc thay đổi chủ hộ thì công an khu vực sẽ cập nhật nhanh chủ hộ mới để trao tiền. Chủ hộ bị bệnh không đi nhận được thì địa phương có thể đến tận nhà trao sau với mục tiêu không bỏ sót trường hợp nào.
"Chúng tôi nỗ lực làm nhiệm vụ đến tối cho đến khi không còn người dân đến nhận. Trong trường hợp đến tối muộn hôm nay mà bà con chưa đến nhận được thì địa phương tiếp tục triển khai trong ngày 2/9", ông Chính nói và cho biết cán bộ làm việc xuyên trưa để trao quà cho bà con.
Lúc 11h30 phút, khi nghe tổ công tác của phường Sài Gòn thông báo tiếp tục làm việc xuyên trưa để gửi món quà Quốc khánh đến bà con, một số người dân gọi điện báo các hộ khác có thể đến để nhận tiền ngay trong giờ trưa.
Cũng trong không khí hân hoan đón đại lễ, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Sơn Nhất, đông đảo người dân đến nhận quà Quốc khánh ngay từ sáng sớm. Nhận được 500.000 đồng cho gia đình 5 thành viên, bà Dương Thị Bích Hòa liền chụp ảnh lưu niệm với phần quà và chia sẻ niềm vui với bạn bè. "Sống hơn 40 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà đặc biệt trong ngày lễ lớn của dân tộc. Gia đình tôi rất vui mừng trong niềm chung của cả nước", người phụ nữ phấn khởi chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Bảo Phương
Tại các địa phương, việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước nhân dịp Lễ Quốc khánh diễn ra nghiêm túc, trật tự. Các khu phố cũng
bố trí nhân sự sẵn sàng hỗ trợ những người lớn tuổi trong việc đi lại hoặc kê khai thông tin cá nhân trong lúc đến nhận quà. Ảnh: Ngô Tùng
Các thành viên tổ công tác thuộc phường Sài Gòn thực hiện chi tặng quà Quốc khánh đến người dân. Video: Ngô Tùng
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của
Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ Chính trị cũng đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng trong không khí hòa chung niềm vui ngày Tết Độc lập.