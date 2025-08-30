TPHCM chốt lịch hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2026

TPO - Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đã được TPHCM xác lập cụ thể. Trong đó, thành phố hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự trước ngày 31/8/2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã trao quyết định gọi công dân nhập ngũ và báo cáo về Bộ Tư lệnh TPHCM trước ngày 7/2/2026.

Chiều 29/8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM khẳng định, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của TPHCM những năm qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng chính trị và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ ngày càng nâng cao.

Ông Được đề nghị ngay sau hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cần tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để mỗi người dân, mỗi gia đình và bản thân thanh niên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển quân và đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng từ khâu đăng ký, quản lý nguồn sơ tuyển, khám sức khỏe đến khâu xét duyệt và phát lệnh kêu gọi nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm, học nghề cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; kịp thời động viên và thăm hỏi các gia đình có con em tại ngũ để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM nhấn mạnh, công tác tuyển quân năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính. Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương điển hình sau xuất ngũ, đảm bảo quy trình tuyển quân dân chủ, công khai, công bằng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.