TPHCM: Người từ 60 tuổi được khám sức khỏe miễn phí 1 lần/năm

Ngô Tùng
TPO - Theo kế hoạch, toàn bộ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đang sinh sống trên địa bàn TPHCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Nguồn kinh phí khám sức khỏe do ngân sách thành phố thanh toán.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch nhằm đảm bảo mỗi người cao tuổi trên địa bàn đều được khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm. Cùng với đó, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số và đạt được chỉ tiêu 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm, được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

TPHCM sẽ mở rộng phạm vi triển khai khám sức khỏe cho người cao tuổi trên toàn địa bàn TPHCM sau hợp nhất (bao gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây).

z6947947180288-cdec534fede7784dbee630753d698754.jpg
Nhân viên một cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe răng miệng cho một người cao tuổi trên địa bàn phường Tân Hưng, TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Theo kế hoạch, toàn bộ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đang sinh sống trên địa bàn TPHCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Nguồn kinh phí khám sức khỏe do ngân sách thành phố thanh toán. Tất cả người cao tuổi trên địa bàn khi khám sức khỏe phải được khám, đánh giá đầy đủ các chuyên khoa theo phiếu khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.

UBND TPHCM giao Sở Y tế triển khai toàn diện hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố, đồng thời phân công trung tâm y tế phối hợp với các bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa tổ chức hoạt động khám sức khỏe cho người cao tuổi. Chỉ đạo các trung tâm y tế và trạm y tế phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu căn cứ dữ liệu quốc gia về dân cư để tổ chức rà soát, lập danh sách người cao tuổi cư trú thực tế trên địa bàn, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khám sức khỏe phù hợp…

Ngô Tùng
