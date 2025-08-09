Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Hà Nội: Người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm và miễn phí trợ giúp pháp lý

Trần Hoàng
TPO - Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm, 100% người cao tuổi được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ

Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, mục tiêu tổng quát là Nâng cao sức khỏe người cao tuổi (NCT) nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số và thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Hà Nội.

Hà Nội đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 100% cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết/kế hoạch và đầu tư ngân sách chăm sóc sức khỏe NCT; 85% NCT và người chăm sóc biết thông tin về già hóa dân số và quyền chăm sóc sức khỏe; 100% NCT được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm; 90% NCT được quản lý bệnh không lây nhiễm; 90% NCT tự chăm sóc được trang bị kiến thức, kỹ năng.

100% NCT không thể tự chăm sóc được chăm sóc bởi gia đình/cộng đồng; 100% các CLB NCT có nội dung chăm sóc sức khỏe; 90% xã/phường có CLB chăm sóc sức khỏe hoặc đội tình nguyện viên chăm sóc NCT; 100% NCT có bệnh được khám và điều trị. 100% bệnh viện (trừ chuyên khoa nhi) có khoa lão hoặc giường dành riêng cho NCT...

Kế hoạch xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở, công tác truyền thông và sự tham gia của toàn xã hội.

Sở Y tế là cơ quan thường trực, tham mưu UBND TP chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trên địa bàn TP.

img-9106.jpg
Ảnh minh họa

100% người cao tuổi được trợ giúp pháp lý

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với NCT, NCT có khó khăn về tài chính trên địa bàn TP giai đoạn 2025-2030.

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) cho NCT có khó khăn tài chính. Tăng cường truyền thông, đảm bảo 100% NCT thuộc diện được TGPL sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

Sáu nội dung chủ yếu cần triển khai để đạt hiệu quả trong việc TGPL đối với NCT có khó khăn về tài chính: Hằng năm, rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho NCT.

Thực hiện TGPL đối với người cao tuổi, NCT có khó khăn về tài chính, trong đó có các biện pháp truyền thông qua báo chí; cung cấp danh sách, số điện thoại Trợ giúp viên cho các đơn vị liên quan, tăng khả năng phát hiện, giới thiệu NCT cần TGPL...

Trần Hoàng
