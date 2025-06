Đồng hành với người cao tuổi mắc bệnh tim: BHYT tối đa và chính sách tốt

Từ tháng 6/2025, BVĐK Hồng Ngọc triển khai chương trình tri ân: giảm 20% chi phí can thiệp tim mạch, đồng thời áp dụng tối đa hạn mức thẻ bảo hiểm y tế dành riêng cho người từ 60 tuổi trở lên.

Theo Bộ Y tế, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, với khoảng 200.000 ca mỗi năm. Trong đó, phần lớn là người trên 60 tuổi do chức năng tim suy giảm theo tuổi tác và thường đi kèm nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…

Thực tế tại BVĐK Hồng Ngọc, trong thời gian gần đây, tỷ lệ bệnh nhân cao tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương nặng mạch vành có xu hướng tăng cao. Trong đó, không ít trường hợp được phát hiện muộn do tâm lý ngại đi khám, e dè thủ tục cùng vấn đề chi phí khiến tổn thương nặng, đi kèm biến chứng suy tim, nhồi máu cơ tim khiến việc điều trị trở nên phức tạp, khó khăn và tốn kém hơn.

Từ tháng 6/2025, nhằm tri ân, cùng đồng hành và gỡ bỏ rào cản chi phí điều trị cho nhóm độ tuổi dễ tổn thương này, BVĐK Hồng Ngọc triển khai chính sách giá riêng cho người trên 60 tuổi với mức giảm trực tiếp 20% phí can thiệp tim mạch và lưu viện (không bao gồm vật tư y tế), áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại như một giải pháp linh hoạt giúp người bệnh giảm gánh nặng tài chính khi tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu.

Đặc biệt, BVĐK Hồng Ngọc đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm Y tế để người bệnh được hưởng trọn quyền lợi bảo hiểm, tương đương các bệnh viện công lập mà không cần chuyển tuyến. Nhờ vậy người bệnh không chỉ được giảm giá theo ưu đãi người cao tuổi kể trên mà còn được giảm trừ tối đa chi phí theo hạn mức thẻ bảo hiểm y tế của bản thân, qua đó an tâm điều trị - giảm bớt áp lực về tài chính.

Bên cạnh đó, người cao tuổi còn được hỗ trợ thêm khi tới thăm khám và điều trị ngoại trú: giảm 50% phí khám, 30% gói tầm soát bệnh lý tim mạch, giảm 20% chi phí cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm, chụp CT mạch vành 2560 lát cắt… tạo điều kiện kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ dễ dàng hơn.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, các ca can thiệp tim mạch đều áp dụng quy trình đạt tiêu chuẩn ACHS International của Hội đồng Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe Úc, đặc biệt là trong việc xây dựng đội "phản ứng nhanh" để ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và điều trị các ca bệnh phức tạp như người cao tuổi đặt stent nhiều lần, nong bóng phủ thuốc trên nền tổn thương nặng, xử trí hẹp mạch vành cho bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao… với sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ trên 20 năm kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại như máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, siêu âm trong lòng mạch IVUS…

“Chúng tôi mong muốn không chỉ hỗ trợ tài chính, mà còn mở rộng cơ hội để người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao trong thời điểm cơ thể dễ bị tổn thương nhất. Khi kết hợp bảo hiểm y tế với chính sách giá riêng, người bệnh sẽ giảm được đáng kể gánh nặng chi phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng chăm sóc tốt nhất.” - ThS.BS.Nguyễn Đình Công - Phó trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc chia sẻ.

Chính sách tri ân dành cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên đã và đang hỗ trợ nhiều trường hợp được phát hiện và can thiệp kịp thời - trong đó có ông L.V.T (64 tuổi, Hà Nội), người từng đặt 3 stent mạch vành, có tiền sử huyết áp nhiều năm, thoái hóa cột sống cổ.

Trong lần đi khám cột sống cổ, ông chủ động kiểm tra thêm tim do thấy chương trình tri ân mới triển khai. Kết quả ghi nhận ông hẹp nặng mạch vành, cần đặt thêm 2 stent tái thông dòng chảy nuôi tim để tránh biến chứng suy tim hoặc nhồi máu cơ tim.

“May mắn được phát hiện kịp thời, ban đầu tôi cũng định từ từ rồi tính, nhưng nhờ có chính sách hỗ trợ, tôi yên tâm can thiệp luôn tại Hồng Ngọc, chỉ mong sớm khỏe để về với con cháu” - Bệnh nhân T chia sẻ.

Ca can thiệp được thực hiện ngay trong ngày tại phòng can thiệp vô khuẩn đảm bảo an toàn tối đa. Nhờ được giảm 20% theo chính sách giá riêng, đồng thời áp dụng mức chi trả 80% từ Bảo hiểm Y tế, gia đình ông đã tiết kiệm gần 70 triệu đồng chi phí điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Công, bệnh tim mạch ở người cao tuổi thường diễn biến âm thầm, khó nhận biết sớm. Nhiều bệnh nhân khi đến viện đã trong tình trạng hẹp nặng mạch vành hoặc có dấu hiệu suy tim, dù trước đó hoàn toàn không có biểu hiện rõ rệt. Tầm soát sớm là chìa khóa vàng giúp người cao tuổi phát hiện sớm bệnh tim mạch từ giai đoạn đầu. Khi được theo dõi và điều trị kịp thời, người cao tuổi sẽ có nhiều cơ hội duy trì sức khỏe ổn định và phòng tránh được biến chứng.

Chương trình tri ân tại BVĐK Hồng Ngọc hiện đang áp dụng trên toàn hệ thống. Độc giả quan tâm có thể liên hệ hotline 0911 858 626 để biết thêm thông tin và đặt lịch khám. Địa chỉ:

- Số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội