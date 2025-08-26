Tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên 100 tuổi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng bà Trần Thị Mỹ Xuân (sinh năm 1925) nhằm ghi nhận những đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của vị tiền bối.

Sáng 26/8, Đảng ủy phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2/9) cho đảng viên Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp), nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Trần Thị Mỹ Xuân (sinh năm 1925, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Đức Nhuận) nhằm ghi nhận những đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của vị tiền bối.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng bà Trần Thị Mỹ Xuân. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng những đóng góp, cống hiến của bà Mỹ Xuân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc bà Mỹ Xuân sống vui khỏe cùng con cháu, luôn là điểm tựa vững chắc và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa để đảng viên Trần Thị Mỹ Xuân và gia đình yên tâm trong cuộc sống, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đợt ngày 2/9, toàn Đảng bộ TPHCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Ngô Tùng
