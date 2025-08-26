Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân tại Điện Biên

TPO - Sáng 26/8, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân. Buổi lễ có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời là con gái cố họa sĩ, đạo diễn, biên kịch, nhà nghiên cứu phim hoạt hình Việt Nam Ngô Mạnh Lân, cùng các thành viên trong gia đình.

Trong không khí trang trọng, đại biểu và người dân cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của cố họa sĩ, đạo diễn Ngô Mạnh Lân - người được xem là “cánh chim đầu đàn” của hoạt hình Việt Nam, tác giả nhiều bộ phim gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ. Với Điện Biên, hoạ sỹ Ngô Mạnh Lân từng tham gia chiến đấu và sáng tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 2024, một triển lãm về ký hoạ của hoạ sỹ đã được tổ chức tại Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời là con gái cố họa sĩ, đạo diễn Ngô Mạnh Lân và các thành viên trong gia đình dự lễ gắn biển tên đường Ngô Mạnh Lân. Ảnh: Vũ Lợi.

Đường Ngô Mạnh Lân nằm cạnh Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, dài gần 310m, rộng 11,5m. Điểm đầu nối đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối là tuyến theo quy hoạch ven sông Nậm Rốm. Đây là một trong 14 tuyến đường mới đặt tên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, vừa làm đẹp diện mạo đô thị.

Trước đó, ngày 14/8, tại phường Mường Thanh, Điện Biên đã tổ chức lễ đặt tên đường Phạm Văn Cường, để tưởng nhớ Trung úy, Anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường - cán bộ Công an tỉnh Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên) hy sinh ngày 6/10/2001 trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Đường Ngô Mạnh Lân nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, cạnh Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có chiều dài gần 310m, chiều rộng 11,5m. Ảnh: Vũ Lợi.

Theo phương án đã phê duyệt, riêng phường Điện Biên Phủ sẽ có thêm 13 tuyến phố mang tên các văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà sử học, như: Nguyễn Thành, Nam Cao, Vũ Ngọc Phan, Trần Huy Liệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Lê Huy Toàn, Dương Hướng Minh, Nguyễn Bích, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến… Hoạt động này vừa hoàn thiện hạ tầng đô thị, vừa lan tỏa giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.