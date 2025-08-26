Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tạm ngưng lưu thông ôtô qua cầu Bình Triệu 1, xe ùn ứ ở cửa ngõ TPHCM

Hữu Huy
Ngọc Kim
TPO - Bắt đầu từ 16 giờ 40 ngày 26/8, xe ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trong khoảng 3 tháng để phục vụ thi công. Xe ô tô được điều hướng di chuyển sang cầu Bình Triệu 2, khiến áp lực giao thông qua khu vực này tăng cao, nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 16 giờ 40 ngày 26/8, ô tô chính thức bị cấm qua cầu Bình Triệu 1 (TPHCM) để phục vụ thi công nâng tĩnh không. Việc thi công dự kiến kéo dài đến ngày 30/11.

Để đảm bảo giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã điều chỉnh tổ chức lưu thông trên cầu Bình Triệu 2 theo hướng cho phép xe chạy hai chiều. Trong đó, một làn rộng 3,5m được bố trí riêng cho xe ô tô từ trung tâm thành phố đi ngã tư Bình Triệu, hai làn còn lại dành cho dòng phương tiện (xe máy và ô tô) ở hướng ngược lại vào nội đô.

tp-binh-trieu-5-9281.jpg
tp-binh-trieu-1.jpg
Bắt đầu từ 16 giờ 40 ngày 26/8, xe ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trong khoảng 3 tháng.
tp-binh-trieu-3200.jpg
Các đơn vị liên quan túc trực, điều tiết giao thông qua khu vực.
tp-binh-trieu-2030.jpg
Đơn vị thi công hoàn thiện vạch kẻ đường để hướng dẫn các phương tiện lưu thông. Ảnh: CTV
tp-binh-trieu-2.jpg
tp-binh-trieu-3.jpg
tp-binh-trieu-8.jpg
Xe ô tô được điều hướng di chuyển từ cầu Bình Triệu 1 sang cầu Bình Triệu 2.
tp-binh-trieu-2020.jpg
Theo ghi nhận chiều cùng ngày, lưu lượng xe dồn sang cầu Bình Triệu 2 tăng đột biến. Ảnh: CTV
tp-binh-trieu-303032001.jpg
Lực lượng chức năng đã phân luồng ở khu vực cầu Bình Triệu 2, cho phép lưu thông hai chiều.
tp-binh-trieu-301020.jpg
Dòng phương tiện xếp hàng nối đuôi di chuyển qua khu vực.
tp-binh-trieu-11.jpg
Cán bộ CSGT túc trực điều tiết xe ô tô di chuyển qua cầu Bình Triệu 2.
binh-trieu-2-162.jpg
Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM, chủ đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1) cho rằng việc tạm ngưng lưu thông ôtô qua cầu Bình Triệu 1 chắc chắn sẽ gây áp lực lớn, dù đã có phương án phân luồng. Do đó, tài xế được khuyến cáo nên chủ động chọn tuyến đường thay thế để tránh kẹt xe, giảm tải cho quốc lộ 13.
anh-man-hinh-2025-08-26-luc-184457.png
anh-man-hinh-2025-08-26-luc-184513.png
Khu vực cầu Bình Triệu 2 và các tuyến đường lân cận thường xuyên quá tải, ùn ứ vào giờ cao điểm sáng. Ảnh chụp vào sáng 26/8. Ảnh: Ngọc Kim

Để giảm áp lực giao thông trong thời gian cầu Bình Triệu 1 tạm ngưng cho ôtô lưu thông, Sở Xây dựng TPHCM khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Ở hướng từ trung tâm đi ngã tư Bình Triệu, có thể chọn:

Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường 26, Bình Thạnh) – cầu Bình Triệu 2 – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức).

Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường 26, Bình Thạnh) – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh).

tp-binh-trieu-2121.jpg
Cơ quan chức năng đã bổ sung biển báo, phân luồng giao thông ở khu vực.

Ngoài ra, các phương án xa hơn cũng được gợi ý để tránh ùn tắc: từ Hàng Xanh đi Bạch Đằng – Lê Quang Định (hoặc Nơ Trang Long) ra Phạm Văn Đồng; hoặc theo Điện Biên Phủ – Võ Nguyên Giáp – đường số 2 (hoặc Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân) để kết nối về Phạm Văn Đồng.

Ở chiều ngược lại, từ ngã tư Bình Triệu vào trung tâm, tài xế cũng có thể áp dụng các lộ trình tương tự. Dù quãng đường đi vòng xa hơn, song được kỳ vọng sẽ giúp giảm kẹt xe trong thời gian tổ chức phân luồng trên cầu Bình Triệu 1 và 2.

tp-binh-trieu-4.jpg
tp-binh-trieu-5.jpg
Xe máy di chuyển qua cầu Bình Triệu 1.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn, giữ vai trò cửa ngõ quan trọng trên trục Quốc lộ 13 – tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TPHCM và tỉnh Bình Dương (cũ).

Việc điều chỉnh lưu thông lần này nhằm phục vụ dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2024.

Toàn bộ chiều dài 554 m của cầu sẽ được nâng thêm hơn 1 m, đáp ứng yêu cầu thông thuyền trên sông Sài Gòn và đảm bảo an toàn giao thông.

Điểm đáng chú ý, dự án áp dụng công nghệ kích thủy lực để nâng kết cấu nhịp cầu. Phương pháp này giúp thi công đồng bộ, an toàn, trong khi quy mô và tải trọng khai thác của cầu vẫn giữ nguyên.

Hữu Huy
Ngọc Kim
