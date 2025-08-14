Cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, TPHCM đến 30/11

TPO - Từ ngày 23/8 đến 30/11, xe ô tô sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 (quốc lộ 13) để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc cấm xe ô tô lưu thông nhằm tạo điều kiện cho giai đoạn kích nâng cầu thuộc dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Trong thời gian này, ô tô sẽ đi theo lộ trình thay thế: Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng.

Cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, cơ quan chức năng sẽ cải tạo khu vực công viên Bình Triệu 1 (phường Bình Thạnh) để kết nối từ Quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2; đồng thời tổ chức lại giao thông trên cầu Bình Triệu 2 để lưu thông 2 chiều.

Cụ thể, hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng sẽ bố trí một làn xe rộng 3,5m dành cho ô tô (cấm xe 2-3 bánh). Hướng ngược lại từ Phạm Văn Đồng về Đinh Bộ Lĩnh có hai làn rộng 7m, gồm làn sát lề phải cho xe 2-3 bánh và ô tô con, làn sát dải phân cách cho các loại ô tô khác.

Trong thời gian xe ô tô bị cấm lưu thông trên cầu Bình Triệu 1, cơ quan chức năng sẽ tạm thời tổ chức giao thông trên cầu Bình Triệu 2 để xe ô tô di chuyển và lưu thông 2 chiều.

Khu vực Quốc lộ 13 (hướng từ cầu Bình Triệu 1 đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình) sẽ được lắp cọc tiêu để phân luồng hai chiều. Phần đường bên phải (phía nhà dân) rộng 7m dành cho xe 2-3 bánh từ cầu Bình Triệu 1 đi Quốc lộ 13 và Phạm Văn Đồng. Phần bên trái (phía công viên) rộng 3,5m cho xe từ Phạm Văn Đồng đến cầu Bình Triệu 1 rẽ trái vào hẻm số 2 Quốc lộ 13.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TPHCM cùng UBND các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh và Hiệp Bình bố trí lực lượng điều tiết tại các giao lộ dễ ùn tắc, nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế kẹt xe trong thời gian thi công.

Theo chủ đầu tư, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư gần 133 tỷ đồng. Dù kinh phí không lớn, nhưng dự án mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm giao thông, kết nối vùng, đồng thời tạo điều kiện phát triển hạ tầng giao thông đường thủy và hệ thống cảng thủy nội địa giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Qua đó, góp phần giảm tải cho đường bộ, tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.