Chính thức khởi công cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

TPO - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 (cũ) đã đủ điều kiện khởi công khi hơn 1.200 hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, hàng trăm hộ bàn giao mặt bằng. Công trình hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị ven kênh, khôi phục cảnh quan “trên bến dưới thuyền” và cải thiện đáng kể môi trường sống cho người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 (cũ). Ảnh: Hữu Huy

Sáng 13/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng, chủ đầu tư) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 cũ.

Hơn 7.300 tỷ đồng cho dự án cải tạo, di dời nhà ven kênh

Theo Ban Hạ tầng, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Công trình nhằm thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, di dời toàn bộ nhà lụp xụp trên và ven kênh, cải thiện điều kiện sống cho người dân, giảm nguy cơ sạt lở, đồng thời giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cấp hạ tầng thoát nước, phát triển giao thông thủy và mảng xanh.

Một đoạn thuộc dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hữu Huy

Theo thiết kế, công trình sẽ xây dựng khoảng 4,3km kè bờ Bắc kênh Đôi, nạo vét một phần lòng kênh; mở rộng các tuyến đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy lên 20m; xây mới đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y, rộng 16m); xây cầu Hiệp Ân 2; lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh dọc tuyến; và một bến thủy nội địa phục vụ hành khách tại phường 8, quận 8 (cũ).

Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị địa phương mà còn tạo quỹ đất phát triển du lịch, tăng diện tích mảng xanh, kết nối giao thông và cải thiện đáng kể chất lượng môi trường sống của người dân ven kênh.

Hiện nay đã có 387 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án bàn giao mặt bằng.

Ban Hạ tầng cho biết, dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi được chia thành 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu số 2 - xây dựng cầu Hiệp Ân 2 (từ Km1+960 đến Km2+280) - đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng các hạng mục xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình và chính thức khởi công.

Đối với gói thầu số 1 và số 3, Ban quản lý dự án đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời triển khai đấu thầu. Dự kiến cả hai gói sẽ được triển khai trong tháng 10/2025.

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi ảnh hưởng đến 1.605 hộ dân, thu hồi khoảng 5,85ha đất, trong đó phường Chánh Hưng có 799 trường hợp, phường Phú Định 806 trường hợp. Tính đến nay, 1.272 hộ đã chấp thuận phương án bồi thường, 387 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Đại diện chính quyền địa phương tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: Hữu Huy

Về tái định cư, dự án bố trí chỗ ở mới cho 162 trường hợp tại các khu nhà tái định cư trên địa bàn quận 8, gồm: 102 căn tại chung cư 481 Ba Đình, 28 căn tại chung cư 2226 Ngọc Long và 2 căn tại chung cư 35 Hồ Học Lãm.

Từng bước di dời nhà lụp xụp ven kênh, rạch

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường – Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thời gian qua, Thành phố đã có nhiều nỗ lực chỉnh trang đô thị. Từ năm 1992 đến 2015 với hơn 30.000 căn nhà được di dời. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu đặt ra là 6.500 căn nhà, trong đó dự án hiện tại ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân.

Để dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng, ông Cường yêu cầu chủ đầu tư và các nhà nhà thầu cần huy động máy móc, nhân lực để đảm bảo thi công nhanh chóng và chất lượng.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

“Chúng ta cần triển khai các chính sách hỗ trợ bồi thường và tái định cư cho người dân. Tôi đề nghị Ban bồi thường và chủ đầu tư phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy tờ và chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân trong khu vực dự án”- ông Cường chỉ đạo.

Một đoạn thuộc khu vực bờ Bắc kênh Đôi. Ảnh: Hữu Huy

Nhà ven bờ Nam kênh Đôi đang chờ dự án cải tạo. Ảnh: Hữu Huy

Ông Đậu An Phúc – Giám đốc Ban Hạ tầng TPHCM cho biết, dự án là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khi hoàn thành, công trình sẽ thay đổi diện mạo đô thị dọc kênh Đôi, giải quyết ô nhiễm, cải thiện hệ thống thoát nước và chống ngập, tăng khả năng kết nối giao thông, đồng thời khôi phục cảnh quan “trên bến dưới thuyền”, tạo đà phát triển kinh tế và du lịch cho khu vực.

Theo kế hoạch, công tác thi công sẽ được triển khai từ nay đến năm 2028. Ảnh: Hữu Huy

Ông Phúc khẳng định đơn vị sẽ nỗ lực tối đa để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, giúp họ có nơi ở ổn định, chất lượng sống tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị sẽ thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương để bảo đảm công trình triển khai thuận lợi.

Ông Phúc bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt từ lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ từ các sở ngành, địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. “Sự chia sẻ, ủng hộ của bà con là yếu tố then chốt để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven kênh”, ông nói.