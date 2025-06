Hơn 105 ngàn tỷ đồng di dời gần 15.000 căn nhà ven sông, kênh rạch ở TPHCM

TPO - Chiều 29/6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất tỉnh với Trà Vinh, Bến Tre, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.