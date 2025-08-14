Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 - biểu tượng 60 năm trước ngày được xây mới

TPO - Sau 60 năm phục vụ, cầu Trà Khúc 1 (tỉnh Quảng Ngãi) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…, cầu Trà Khúc 1 sẽ được xây mới với tổng vốn gần 2.200 tỷ đồng.