Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 - biểu tượng 60 năm trước ngày được xây mới

TPO - Sau 60 năm phục vụ, cầu Trà Khúc 1 (tỉnh Quảng Ngãi) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…, cầu Trà Khúc 1 sẽ được xây mới với tổng vốn gần 2.200 tỷ đồng.
Cầu Trà Khúc 1 (trước đây gọi là cầu Trà Khúc) là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi, từng là trục chính trên tuyến Quốc lộ 1A.
Dù nhiều cầu mới đã mọc lên, thế nhưng cầu Trà Khúc 1 vẫn là trục giao thông chính và đóng vai trò huyết mạch, kết nối toàn bộ khu vực phía bắc tỉnh với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại.
Sau 60 năm phục vụ, cây cầu này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…
Cầu từng được gia cố, sửa chữa nhiều lần, chủ yếu bảo dưỡng mặt cầu, khe co giãn. Năm 2015, sau kiểm định kết luận cầu yếu, Quảng Ngãi cấm xe khách và xe tải lưu thông.
Theo ghi nhận của PV, nhiều trụ cầu trơ thép, bê tông bong tróc, mặt cầu vá chằng vá đụp, lan can hoen gỉ. Công trình đã quá tải trước nhu cầu vận tải tăng nhanh và quá trình đô thị hóa.
Theo UBND tỉnh, dự án sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng năng lực kết nối cửa ngõ phía bắc với trung tâm tỉnh. Đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc bên sông. Phương án thiết kế được chọn qua thi tuyển kiến trúc toàn quốc, lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước.
Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ được tháo dỡ, khép lại hành trình 60 năm đồng hành cùng người dân Quảng Ngãi.