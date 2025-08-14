Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 - biểu tượng 60 năm trước ngày được xây mới

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau 60 năm phục vụ, cầu Trà Khúc 1 (tỉnh Quảng Ngãi) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…, cầu Trà Khúc 1 sẽ được xây mới với tổng vốn gần 2.200 tỷ đồng.

654da979ec03645d3d12.jpg
96045407117d9923c06c.jpg
Cầu Trà Khúc 1 (trước đây gọi là cầu Trà Khúc) là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi, từng là trục chính trên tuyến Quốc lộ 1A.
cf2d518114fb9ca5c5ea.jpg
Cầu được xây dựng từ năm 1964 với kết cấu dầm thép liên hợp﻿, dài 643m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp 24m, bề rộng mặt cầu 7,5m, vỉa hè khoảng 0,5m.
b90a462fc133496d1022.jpg
Công trình được xây dựng ﻿bằng hệ cọc thép chống gỉ làm trụ chịu lực. Mỗi cọc đường kính 70cm, cấu tạo đa lớp: thép bọc bê tông bên ngoài, bên trong nhồi bê tông mác cao và lõi thép. Dầm thép bản liên hợp, cao 1,8m, liên kết ngang để tăng độ vững chãi.
648919c75cbdd4e38dac.jpg
e3268a5cc4264c781537.jpg
0b367a46343cbc62e52d.jpg
Dù nhiều cầu mới đã mọc lên, thế nhưng cầu Trà Khúc 1 vẫn là trục giao thông chính và đóng vai trò huyết mạch, kết nối toàn bộ khu vực phía bắc tỉnh với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại.
f2dfa8fd2ee1a6bffff0.jpg
8fd2fa527b4ef310aa5f.jpg
76d4a23f2323ab7df232.jpg
Sau 60 năm phục vụ, cây cầu này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…
e2bb84b303af8bf1d2be.jpg
7b8899d11ecd9693cfdc.jpg
8447f8e87ef4f6aaafe5.jpg
Cầu từng được gia cố, sửa chữa nhiều lần, chủ yếu bảo dưỡng mặt cầu, khe co giãn. Năm 2015, sau kiểm định kết luận cầu yếu, Quảng Ngãi cấm xe khách và xe tải lưu thông.
3834e827a65d2e03774c.jpg
Hiện chỉ cho phép ô tô con, xe máy và người đi bộ. Mùa lũ, khi mực nước chạm báo động 3, cầu buộc phải phong tỏa.
04ac7e9bfe8776d92f96.jpg
8480b9eef7947fca2685.jpg
Theo ghi nhận của PV, nhiều trụ cầu trơ thép, bê tông bong tróc, mặt cầu vá chằng vá đụp, lan can hoen gỉ. Công trình đã quá tải trước nhu cầu vận tải tăng nhanh và quá trình đô thị hóa.
89b83f2b7a51f20fab40.jpg
Trước thực trạng cầu Trà Khúc 1 xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án﻿ xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới tại vị trí hiện nay, thuộc nhóm B, tổng vốn gần 2.200 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh (trong đó hơn 1.836 tỷ đồng cho xây dựng). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.
83e5c8e66fb0e7eebea1.jpg
Cầu mới dài hơn 577m, phần cầu chính dạng dây võng dài 522m, rộng 28m, tải trọng thiết kế HL93, kết cấu thép – bê tông cốt thép – bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn đạt tiêu chuẩn đường phố chính, tốc độ 60km/giờ. Nút giao phía bắc rộng 28m, phía nam 28-44m, tổ chức giao thông bằng đảo xuyến, vạch sơn, biển báo. Nút giao Tôn Đức Thắng là giao khác mức, có hầm chui﻿ rộng 11,5m, tĩnh không 3,5m.
abcxyz-5-4041.jpg
abcxyz-1-6882.jpg
abcxyz-3-7734.jpg
Theo UBND tỉnh, dự án sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng năng lực kết nối cửa ngõ phía bắc với trung tâm tỉnh. Đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc bên sông. Phương án thiết kế được chọn qua thi tuyển kiến trúc toàn quốc, lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước.
abcxyz-9-5793.jpg
abcxyz-12-9605.jpg
abcxyz-7-3812.jpg
Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ được tháo dỡ, khép lại hành trình 60 năm đồng hành cùng người dân Quảng Ngãi.
Nguyễn Ngọc
#cầu Trà Khúc 1 #xây dựng cầu mới Quảng Ngãi #cầu đường bộ Quảng Ngãi #giao thông Quảng Ngãi #cầu sông Trà Khúc #dự án cầu Trà Khúc 1 #đổi mới hạ tầng giao thông #kết cấu cầu thép bê tông #phát triển hạ tầng Quảng Ngãi #giao thông kết nối khu vực Quảng Ngãi

Cùng chuyên mục