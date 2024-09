Cầu Trà Khúc 1 ở Quảng Ngãi: Trụ cầu trơ thép gỉ, dân nơm nớp

TP - Sau 60 năm hoạt động, cầu Trà Khúc 1 (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…, nhưng mỗi ngày vẫn phải gánh hàng chục nghìn lượt xe qua lại. Nhiều người bất an khi mùa mưa bão cận kề, nhất là sau sự cố sập cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ).

Cầu Trà Khúc 1 được xây dựng từ năm 1964 với kết cấu dầm thép liên hợp, dài 643m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp 24m, bề rộng mặt cầu 7,5m, vỉa hè khoảng 0,5m, nối hai bờ sông Trà Khúc trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Ngãi. Đây là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc.

Cùng với cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2, cầu Trà Khúc 1 đang đóng vai trò huyết mạch, kết nối toàn bộ khu vực phía bắc tỉnh với trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Sau 60 năm, cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ… nhìn như những chiếc “răng rụng”.

Tuy nhiên, hiện mỗi ngày cây cầu này vẫn phải gánh hàng chục nghìn lượt xe qua lại. Ngoài ra, còn gánh rất nhiều ống nước sinh hoạt, dây cáp viễn thông... ở hai bên lan can cầu, khiến nhiều người dân không khỏi bất an mỗi khi qua cầu, nhất là mùa mưa bão đang đến gần, đặc biệt là sau sự cố sập cầu Phong Châu vừa qua.

Lần gần nhất cầu Trà Khúc 1 được gia cố, sửa chữa là vào năm 2011. Khi ấy, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí kinh phí, gia cố mặt cầu, lan can và đổ bê tông để vá những trụ cầu hư hỏng. Tuy nhiên, sau 13 năm sửa chữa, giờ đây nhìn bằng mắt thường cũng thấy cầu đã xuống cấp rất nghiêm trọng, hàng loạt trụ nối các nhịp cầu đều không còn nguyên vẹn, hệ thống móng cọc ở vị trí nước chảy xiết đều bị bong tróc nặng, lớp bê tông bị xói lở, trơ cả phần lõi sắt thép bên trong…

Bà Nguyễn Thị Ngọ (trú phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) cho biết, do buôn bán nên hằng ngày bà đi qua cầu không biết bao nhiêu lần, vừa đi vừa hồi hộp, nhất là khi có ô tô qua cầu, bà đều cảm nhận rõ được sự rung lắc đáng sợ. “Người dân rất mong tỉnh sớm xây dựng cầu mới thay thế, đảm bảo an toàn hơn. Sông Trà Khúc dài như vậy, độ dốc lại cao, mùa mưa lũ cũng đang đến rồi, chẳng may xảy ra sự cố gì thì nguy hiểm quá. Thấy cảnh cầu Phong Châu ở Phú Thọ vừa bị sập, người dân lại càng lo sợ mỗi khi qua cầu”, bà Ngọ nói.

Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã có phương án làm cầu mới thay thế, thiết kế kiến trúc, quyết định chủ trương đầu tư dự án... Tuy nhiên, hiện không có kinh phí để thực hiện.

Tại cuộc họp triển khai phòng, chống và ứng phó với mưa bão chiều 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nói rằng, cây cầu đã 60 năm tuổi cần phải có chuyên gia đánh giá nghiêm túc về thực trạng cầu và có phương án chuẩn bị ứng phó trong mùa mưa bão. “Mùa mưa, nước dâng cao kèm theo lũ rất dễ xảy ra sự cố như cầu Phong Châu vừa qua”, ông Giang nhận định.

“Vẫn nằm trong ngưỡng an toàn”

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, cầu Trà Khúc 1 xây dựng cách đây tròn 60 năm trên Quốc lộ 1A cũ do Khu quản lý đường bộ V quản lý. Năm 2004, Bộ GTVT hoàn thành xây dựng tuyến đường tránh TP. Quảng Ngãi (nay là Quốc lộ 1A) và cầu Trà Khúc 2. Cầu Trà Khúc 1 đã được bàn giao cho TP. Quảng Ngãi quản lý, Sở GTVT tỉnh là đơn vị theo dõi, đánh giá hiện trạng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho cầu. Do cầu yếu, nên từ năm 2015, tỉnh đã cấm các loại ô tô tải đi qua cầu, hiện chỉ ô tô con, xe máy, người đi bộ lưu thông qua cầu.

Theo ông Phong, cầu Trà Khúc 1 đã xuống cấp, việc người dân lo ngại cầu sụp đổ trước mùa mưa bão như cầu Phong Châu là có lý. Tuy nhiên, cầu được thiết kế với hệ thống cọc thép chống gỉ, lấy cọc làm trụ, chịu lực toàn bộ cầu; cọc có đường kính 70cm, bên ngoài phủ lớp bê tông, rồi mới đến cọc thép, bên trong cọc thép có bê tông mác cao, có lõi thép; các dầm thép bản liên hợp, hệ dầm cao 1,8m, có liên kết ngang vững chãi... Do vậy, đợt lũ lịch sử năm 1986, cầu Trà Khúc 1 bị nước lũ ngập chỉ còn cách dầm cầu 50cm; các trận lũ lịch sử 1999, 2009, nhưng cầu vẫn đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cầu nằm ở hạ lưu sông Trà Khúc gần với biển, địa chất của cầu là cát khác với cầu Phong Châu. Lưu tốc dòng chảy về cầu cũng không quá lớn, khả năng xói lở trôi các mố trụ rất thấp. Sở GTVT sẽ theo dõi chặt chẽ mức độ an toàn của cầu, đặc biệt lúc mưa lũ đổ về. Nếu có xuất hiện bất thường, Sở sẽ tham mưu với thành phố và tỉnh không cho phép phương tiện lưu thông qua cầu.

“Qua công tác theo dõi, đánh giá hiện trạng, Sở GTVT nhận định cầu Trà Khúc 1 vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Đơn vị quản lý chỉ lo lắng trường hợp là cùng lúc có nhiều phương tiện vận tải lớn, tải trọng nặng đi qua sẽ gây sự cố hệ dầm ngang của cầu, còn về phần móng không quá lo lắng”, ông Phong nhận định.