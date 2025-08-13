Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thi công cầu Ô Môn vướng mặt bằng, Quốc lộ 91 qua Cần Thơ ùn tắc

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án nâng cấp cầu Ô Môn trên Quốc lộ 91 qua Cần Thơ đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thành cuối năm nay, nhưng nhà thầu gặp khó khi mặt bằng chưa giải tỏa xong. Trong khi đó, lượng phương tiện qua lại lớn khiến khu vực này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Liên quan tình trạng kẹt xe trong quá trình thi công cầu Ô Môn (qua phường Ô Môn, Cần Thơ), ngày 13/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Huy - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Ô Môn cho biết, lực lượng chức năng địa phương cùng nhà thầu luôn bố trí người trực tại khu vực thi công cầu để điều tiết giao thông, giảm ùn tắc qua cầu tạm, đặc biệt giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Minh Huy mong người dân thông cảm với những bất tiện hiện nay, khi cầu đang thi công, và tuân thủ hướng dẫn lực lượng điều tiết.

Ông Thanh Thảo (60 tuổi), sống gần công trình cho biết, giờ cao điểm đoạn đường 2 đầu cầu Ô Môn thường xảy ra kẹt xe, mặt đường xuống cấp. "Lực lượng chức năng có mặt phân luồng, điều tiết, nhưng khi học sinh tựu trường, chắc chắn sẽ ùn tắc hơn. Mong tiến độ thi công được đẩy nhanh và xử lý dứt điểm tình trạng đọng nước, bụi, tránh ảnh hưởng sức khỏe người dân”, ông Thảo nói.

Phía đơn vị thi công - ông Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng phòng Vật tư Công ty CP 873 Xây dựng Công trình Giao thông cho biết, cầu Ô Môn khởi công tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành 31/12/2025. Hiện tiến độ dự án gặp khó do vướng mặt bằng của 2 hộ dân chưa giải tỏa, khiến đường dẫn bị cua gấp, làm giảm tốc độ lưu thông và dễ gây ách tắc.

"Chúng tôi đang triển khai 3 mũi thi công phá dỡ cầu tạm, xử lý cọc cầu cũ dưới sông, nhổ cọc cầu cũ và hoàn thiện mặt bằng. Khó khăn lớn nhất hiện nay là mặt bằng chưa giải tỏa xong và thời tiết đang mùa mưa. Mong người dân chia sẻ với những bất tiện trong quá trình thi công, bởi làm đường, làm cầu trong khu vực đô thị khó tránh khỏi ùn tắc", ông Việt nói.

img-7060-3740.jpg
Cầu tạm Ô Môn thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Cầu Ô Môn mới được xây tại vị trí cầu cũ, tổng vốn đầu tư hơn 135 tỷ đồng, thuộc công trình cầu đường bộ cấp III, khổ thông thuyền 30x6m, mặt cầu rộng 12m, gồm 7 nhịp, tĩnh không 3,5m. Đây là một trong 5 cây cầu thuộc dự án Nâng tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1 (khu vực phía Nam), do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy làm chủ đầu tư.

Trong thời gian thi công (30/6 - 31/12/2025), cầu tạm kết cấu sắt, gồm 7 nhịp, được dựng song song cầu cũ, đảm bảo lưu thông hai chiều. Ban Quản lý dự án khuyến cáo các phương tiện qua lại tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của lực lượng điều tiết và biển báo để tránh ùn tắc và mất an toàn.

img-7085.jpg
Phía đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để dự án sớm hoàn thành.
img-6921-890.jpg
img-7099.jpg
img-7093.jpg
Cầu Ô Môn mới được xây tại vị trí cầu cũ, tổng vốn đầu tư hơn 135 tỷ đồng. Ảnh: Nhật Huy.
Nhật Huy
#Cầu Ô Môn #Cần Thơ #quốc lộ 91 #ùn tắc giao thông #dự án

