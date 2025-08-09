Đề xuất mới liên quan đến dự án cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng

TPO - Nhà đầu tư muốn thực hiện dự án cầu Cần Giờ dài 7,3 km, tổng vốn hơn 10.500 tỷ đồng, theo hình thức BT. Công trình khi hoàn thành sẽ kết nối khu Nam TPHCM với Cần Giờ, thay thế phà Bình Khánh.

Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group, Nhà đầu tư) vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu Cần Giờ. Trong đó, nội dung đáng chú ý là đơn vị này đã đề xuất Thành phố chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ dạng hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) sang BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo Trung Nam Group, trước đây đơn vị đã được UBND TPHCM chấp thuận nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

Trung Nam Group đã bàn giao đầy đủ hồ sơ nghiên cứu để Sở GTVT hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng thẩm định TPHCM vào ngày 1/12/2023. Đến ngày 4/1/2024, Trung Nam Group đã có văn bản đề xuất tham gia đấu thầu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngày 17/2/2025, đơn vị này đã có văn bản đề xuất tham gia thực hiện dự án cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 theo Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ.

Cũng theo nhà đầu tư này, hiện nay, dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư khoảng 10.569 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024-2028.

Tuy nhiên, tuyến Metro số 12 (kết nối quận 7 cũ đến Cần Giờ) đã được phê duyệt vào hệ thống quy hoạch giao thông đô thị TPHCM và dự kiến khởi công năm 2026.

Trung Nam Group đánh giá: Việc tuyến metro được triển khai song song sẽ làm thay đổi cơ bản cấu trúc vận tải của khu vực. Do đó, cầu Cần Giờ được đề xuất thực hiện theo hợp đồng BOT sẽ không phù hợp.

Cụ thể, nhà đầu tư này nêu lên 3 lý do để UBND TPHCM nghiên cứu, chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ dạng hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) sang BT (xây dựng - chuyển giao):

BOT đòi hỏi khả năng hoàn vốn độc lập, trong khi cầu Cần Giờ là tuyến duy nhất kết nối đất liền – việc thu phí sẽ ảnh hưởng quyền tiếp cận cơ bản của người dân;

Khó khăn trong phương án tài chính: Lưu lượng giao thông thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài từ 30-50 năm, không hấp dẫn Nhà đầu tư.

Cuối cùng là tác động cạnh tranh từ Metro số 12 sẽ giảm nhu cầu đi lại bằng phương tiện cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu phí của dự án.

Vì những lý do trên, Trung Nam Group đề xuất UBND TPHCM, Sở Tài chính và Sở Xây dựng tiếp tục được tham gia thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao), theo quy định tại Luật số 90/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Trung Nam Group cam kết huy động nguồn lực tối ưu để triển khai dự án một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và trình hồ sơ ngay khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, nhằm rút ngắn tiến độ và góp phần vào sự phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cầu Cần Giờ có điểm đầu nằm trên đường 15B (huyện Nhà Bè) theo quy hoạch, điểm cuối kết nối vào đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), cách phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam. Tổng chiều dài dự án là 7,3 km. Cầu được xây dựng theo dạng dây văng, quy mô 6 làn xe (4 làn cơ giới, hai làn thô sơ), vận tốc 60 km/h. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn hơn 10.500 tỷ đồng (chưa tính lãi vay). Trong đó, ngân sách góp gần 50%, còn lại là vốn từ nhà đầu tư.