Cận cảnh ngã bảy đông đúc bậc nhất TPHCM đang chờ được xây cầu vượt

Theo phương án đang được thành phố nghiên cứu, cầu vượt sẽ được xây dựng theo hướng trục chính Lý Thái Tổ, kết hợp các nhánh rẽ ở đường Lê Hồng Phong. Giải pháp này nhằm tách dòng xe đi thẳng và xe rẽ, giảm thiểu giao cắt và xung đột giữa các dòng phương tiện, từ đó góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc.

Ông Đỗ Ngọc Hải (Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin thêm: "Sau khi cấp thẩm quyền quyết định chủ trương, dự kiến đầu quý 4/2025 sẽ khởi công và đến quý 2/2027 sẽ hoàn thành công trình sau 9 tháng thi công”.