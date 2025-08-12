Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh ngã bảy đông đúc bậc nhất TPHCM đang chờ được xây cầu vượt

Phạm Nguyễn

TPO - Là nút giao của hàng loạt tuyến đường lớn như Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, việc xây dựng cầu vượt thép tại ngã bảy Điện Biên Phủ được kỳ vọng sẽ giảm áp lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông.

tp-tp.jpg
Ngã bảy Điện Biên Phủ (khu trung tâm quận 10 cũ) là giao điểm của hàng loạt tuyến đường lớn tại TPHCM. Vào giờ cao điểm, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc gây khó khăn cho người dân. Hiện TPHCM đang lên kế hoạch xây dựng cầu vượt tại nút giao thông này.
tp-9.jpg
Không chỉ vào giờ cao điểm, hầu như vào mọi khung giờ trong ngày, vòng xoay ngã bảy Điện Biên Phủ luôn đông đúc các phương tiện qua lại.
6.jpg
Nơi đây kết nối nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu và tiếp nhận luồng phương tiện lớn từ các trục đường 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, Cách mạng tháng Tám...
8.jpg
Đường Ngô Gia Tự còn được biết đến là tuyến phố Trang trí nội thất nên thường xuyên có nhiều xe tải chở hàng ra vào.
tp-7.jpg
Hiện giao thông tại đây được tổ chức theo hình thức vòng xoay tự điều tiết nên tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra.
tp-5.jpg
Hướng nhìn từ đường Lý Thái Tổ về đường 3 tháng 2.
2.jpg
Trục đường hướng về nút giao cầu Điện Biên Phủ, một trong những điểm giao cắt có lượng phương tiện đông đúc. "Khi có cầu vượt, việc giảm tải lượng phương tiện đổ về khu vực bệnh viện Bình Dân sẽ giảm đi nhiều", ông Phan Văn Bình, chạy xe ôm gần ngã Bảy nhìn nhận.
tp-1.jpg
Theo phương án đang được Ban Giao thông nghiên cứu, cầu vượt sẽ được xây dựng theo hướng trục chính Lý Thái Tổ, kết hợp các nhánh rẽ ở đường Lê Hồng Phong.
1-9747.jpg
Hình ảnh ghi nhận tại ngã bảy Điện Biên Phủ vào trưa 11/8.
4.jpg
Việc xây cầu vượt sẽ giúp người dân thuận tiện đi lại và giảm áp lực giao thông cho nút giao quan trọng này.
1-2.jpg
tp-1-3179.jpg
Không chỉ giải quyết tình trạng quá tải tại nút giao ngã bảy Điện Biên Phủ, việc xây dựng và đưa vào vận hành cầu vượt thép tại đây còn được kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực cho nhiều tuyến đường huyết mạch khu vực xung quanh.

Theo phương án đang được thành phố nghiên cứu, cầu vượt sẽ được xây dựng theo hướng trục chính Lý Thái Tổ, kết hợp các nhánh rẽ ở đường Lê Hồng Phong. Giải pháp này nhằm tách dòng xe đi thẳng và xe rẽ, giảm thiểu giao cắt và xung đột giữa các dòng phương tiện, từ đó góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc.

Ông Đỗ Ngọc Hải (Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin thêm: "Sau khi cấp thẩm quyền quyết định chủ trương, dự kiến đầu quý 4/2025 sẽ khởi công và đến quý 2/2027 sẽ hoàn thành công trình sau 9 tháng thi công”.

Phạm Nguyễn
#ngã bảy Điện Biên Phủ #cầu vượt thép TPHCM #giảm ùn tắc giao thông TPHCM #xây dựng cầu vượt ngã bảy #giao thông khu vực quận 10 #giải pháp giảm tải giao thông #nút giao thông đông đúc TPHCM #phương án xây cầu vượt Điện Biên Phủ #đồng bộ hạ tầng giao thông TPHCM #phát triển hạ tầng đô thị TPHCM

