Nhịp sống phương Nam

Google News

Hiện trường xe khách 'lùa' hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Đồng Nai

Đỗ Hợp

6 chiếc xe máy, xe đạp điện bị xe khách tông vào khi đang dừng đèn đỏ khiến 1 người bị thương.

Gần 7 giờ sáng 25-8, xe khách biển số 61F-009... di chuyển trên Quốc lộ 14, hướng Lâm Đồng đi Tây Ninh khi đến ngã tư Đồng Xoài (khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, Đồng Nai), xe khách bất ngờ tông vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng đèn đỏ.

xe-khach.png
Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến hàng loạt xe máy ngã xuống đường, nhiều người hoảng loạn. May mắn vụ tai nạn chỉ khiến 1 người bị thương, các người khác bị trầy xước.

xe-2.png
Vụ việc khiến 1 người bị thương, nhiều người khác bị trầy xước

Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Đỗ Hợp
Người lao động
