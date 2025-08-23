Kỳ bí hang Dơi Đồng Nai - một trong 5 hang dung nham dài nhất Đông Nam Á

TPO - Hang Dơi được hình thành khi dòng dung nham chảy từ rất nhiều núi lửa tạo ra các đoạn hang động hình ống gần bề mặt đất.

Nằm dưới mặt đất đất trong cánh rừng cây giá tỵ 2 bên trục quốc lộ 20 qua địa bàn các xã Tân Phú, Phú Vinh, Phú Hòa (tỉnh Đồng Nai) là quần thể hang động được người dân địa phương quen gọi là hang Dơi, bởi các hang này là nơi trú ngụ của loài dơi.

Bám nhẹ theo từng gờ đá trơn, khom người lách qua cửa hang hẹp, chúng tôi bước vào hang Dơi. Hang tối đen không một tia sáng lọt vào, chỉ có mùi phân dơi xộc lên và ẩm nước. Qua ánh đèn pin chiếu sáng của anh Đức - người dẫn đường quét vào hang, đàn dơi hàng ngàn con bám trên vách đá, vội bay tứ tán.

Đi vài chục mét, hang ngập nước và được tách làm 2 nhánh. Anh Đức cho hay nơi chúng tôi đang vào là hang dơi 1, hang được phát hiện dài nhất, có đoạn rộng nhất. Vào sâu hang hẹp và khó đi. Chỉ những người đi khảo sát có thiết bị bảo hộ an toàn mới có thể vào sâu.

Một cửa hang dơi, miệng hang khá hẹp

Theo khảo sát, đánh giá của ngành chức năng các hang động này được hình thành khi dòng dung nham chảy từ rất nhiều núi lửa hình nón nhỏ. Quá trình này tạo ra các đoạn hang động hình ống gần bề mặt đất và chỉ được biết đến khi miệng hang sụp đổ. Cụ thể, có 11 ống hang dung nham, với tổng chiều dài 1,8km, lòng hang có nơi ghi nhận rộng tới 10 mét, cao tới 4 mét, cửa hang khá hẹp. Trong đó, giữa hai hang Dơi và hang Dơi 2 có một đoạn khoảng 10 mét bị đứt gãy do đất đá chèn vào. Do vậy nếu tính tổng cộng cả hai hang thì hang dơi này có tổng chiều dài 534m.

Rất nhiều dơi trú ngụ trong hang

Năm 2014, các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học nhiệt đới Việt Nam và Hội Hang động Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức đã tiến hành thực địa, khảo sát và đưa ra đánh giá, hang Dơi ở Đồng Nai là một trong 5 hang dung nham dài nhất Đông Nam Á.

Khoảng rộng nhất của 1 hang dơi ngang khoảng 10m, cao hơn 3m

Kết quả khảo sát cho thấy sinh vật trong hang có biểu hiện khá phong phú. Dơi là loài hiện diện khá nhiều với quần thể lên đến hàng ngàn cá thể trong một số hang động. Nhiều loài động vật khác thuộc các nhóm nhện, rết, bọ cạp, dế hang, ruồi, động vật có vú giống như chồn… đã được ghi nhận. Ngoài ra, còn có nhiều loài khác nhau của nhóm ếch nhái ở các hang động ẩm ướt và chứa nước.

Ông Thiều Quang Tân, nguyên Phó trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết: Các hang Dơi trên địa bàn nằm ở vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi có hệ động thực vật đa dạng, có khí hậu trong lành và mát mẻ quanh năm, có tiềm năng khai thác du lịch. Chính vì vậy, trước đây trong quy hoạch phát triển du lịch huyện Định Quán giai đoạn 2020-2025, địa phương đã đưa các hang Dơi vào quy hoạch khai thác điểm du lịch; đồng thời đề xuất công nhận là Di tích danh thắng cấp quốc gia. Huyện cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Tài nguyên có hướng dẫn các biện pháp khai thác du lịch gắn với bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của các hang động.

Hang càng nhỏ dần về trong và được chia làm 2 nhánh

Những năm gần đây hang Dơi trở thành điểm đến thú vị cho những người yêu thích du lịch mạo hiểm. Hiện tại, các cơ quan quản lý cũng vào cuộc tuyên truyền để người dân, khách tham quan có ý thức bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ của hang động, cấm các hoạt động săn bắt dơi để bảo tồn tự nhiên.

Một số hình ảnh về hang Dơi

Những năm gần đây bắt đầu có nhiều người biết đến hang Dơi Đồng Nai

Một miệng hang Dơi khác rất nhỏ đủ cho 1 người vào

Ông Nguyễn Văn Đức thường dẫn các đoàn vào hang cho biết hang dài, vào sâu rất khó đi

Những vệt đá trên trần hang phản chiếu ánh sáng khi được chiếu đèn