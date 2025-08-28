TPHCM hỗ trợ cán bộ thuê nhà tới 10,4 triệu đồng/tháng

TPO - Mức hỗ trợ cao nhất cho cán bộ, công chức, viên chức có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên là 10,4 triệu đồng/người/tháng. Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến 0.9 được hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng...

Chiều 28/8, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ - đã thông tin về những chế độ, chính sách có liên quan đến nội dung trên.

Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất cho cán bộ, công chức, viên chức TPHCM là 10,4 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này được áp dụng đối với người có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến 0.9 được hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng; người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và người không có hệ số phụ cấp chức vụ, người lao động là 4,8 triệu đồng/tháng.

Dự kiến, mức hỗ trợ trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Quốc hội chuyên trách, người làm việc tại Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, Thuế TPHCM, Cục Hải quan TPHCM, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội thành phố.

Các mức hỗ trợ được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc so với thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Chính sách, chế độ hỗ trợ được áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí nhà ở công vụ hoặc đến hết ngày 30/6/2027.

Theo UBND TPHCM, tổng nhu cầu bố trí nhà ở công vụ của địa phương sau khi sáp nhập tỉnh là 1.410 trường hợp, trong đó có 173 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ từ 0.7 trở lên; 1.237 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ dưới 0.7 và không có hệ số.

Nhu cầu hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ của TPHCM mới là 1.111 trường hợp, trong đó có 60 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ từ 0.7 trở lên; 1.051 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ dưới 0.7 và không có hệ số.

Trong phần thảo luận tại kỳ họp, đại biểu HĐND TPHCM Trần Thành Trọng bày tỏ vui mừng khi vấn đề quy định chế độ, chính sách về hỗ trợ chỗ ở cho cán bộ, công chức, người lao động đã được trình lên kỳ họp này.

Ông Trần Thành Trọng trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Trọng cho rằng với việc nghị quyết được áp dụng đến tháng 6/2027, do đó UBND TPHCM cần có kế hoạch sắp xếp, xây dựng và bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động sử dụng sau thời gian nghị quyết này có hiệu lực, bởi theo vị này, “có nhà ở vẫn ổn định hơn”.

Đại biểu Trần Thành Trọng cũng góp ý, khi sắp xếp, bố trí nhà cần sắp xếp ở những vị trí thuận lợi để cán bộ, công chức dễ di chuyển đi làm trong tương lai. Cùng với đó, tiêu chuẩn nhà cần phải tiệm cận với tiêu chuẩn của xã hội, không thể thấp hơn tiêu chuẩn bình thường. “Nếu điều kiện nơi ở kém, thấp thì hiệu suất làm việc, điều hành, giải quyết công việc bị ảnh hưởng và sẽ ảnh hưởng đến cả xã hội”, ông Trọng nói.