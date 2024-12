Đề xuất số lượng cán bộ hoạt động tại các phường mới ở TPHCM sau sáp nhập

TPO - Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TPHCM tập trung thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế, tổ chức bộ máy trong thời gian tới.

Sáng 9/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm), xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội và quốc phòng an ninh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của thành phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến biên chế, tổ chức bộ máy trong thời gian tới, như: đề án phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố; kế hoạch giao biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù; chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm…

Đề xuất 1.046 công chức làm việc tại 41 phường mới sau sắp xếp

Tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải đã báo cáo các tờ trình liên quan đến việc sắp xếp 80 phường trên địa bàn TPHCM thành 41 phường mới thuộc 10 quận. Cùng với đó, UBND TPHCM cũng đề xuất giao tổng số lượng cán bộ làm việc tại 41 phường mới.

Cụ thể, các phường mới tại các quận 6, 11, Gò Vấp hình thành khi sáp nhập 3 phường thì bố trí tối đa 8 cán bộ. 16 phường mới tại các quận 3, 5, 10, 11, Gò Vấp thực hiện sáp nhập 2 phường nhưng chưa hoàn thiện phương án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 thì được bố trí 7 cán bộ.

UBND TPHCM cũng đề xuất giao tổng công chức làm việc tại 41 phường mới là 1.046 người, giảm 154 người so với con số giao năm 2024.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trong thời gian qua, TPHCM đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, Quyết định 896 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND thành phố cùng sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, thành phố đã duy trì được các động lực tăng trưởng, giữ vững đà phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã cơ bản hoàn thành. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý sau tăng cao hơn quý trước và dự báo tăng trưởng GRDP ước cả năm khoảng 7,17%; thu ngân sách trên địa bàn cả năm hơn 502.000 tỷ, tăng 12% so với năm 2023, đóng góp khoảng 27% tổng thu ngân sách cả nước…