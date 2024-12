TPHCM bắn 21 loạt đại bác dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Chiều 5/12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) và Bộ Quốc phòng làm việc với TPHCM về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tham dự và chủ trì buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị gồm: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bắn 21 loạt đại bác trong đại lễ kỷ niệm

Nêu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng TPHCM đã chủ động triển khai công tác tổ chức sự kiện 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ sớm, từ xa; đồng thời có nhiều hoạt động khác nhau trong tổng thể chuỗi sự kiện trọng đại này, để thực sự đây là ngày hội lớn của dân tộc.

Trong tổng thể lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Hùng đề nghị cần tập trung vào chương trình nghệ thuật đặc biệt. Hoạt động này cần được xác định như một điểm nhấn, đảm bảo tính chính luận, tính nghệ thuật để phục vụ đông đảo đồng bào, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn nhận, chặng đường 50 năm không ngắn cũng không quá dài và những người đã từng tham gia vào ngày giải phóng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều, kể cả những người đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước. “Do đó, chúng ta cố gắng làm thật tốt, hết khả năng vốn có và vượt lên nữa để đáp ứng lòng mong mỏi, hy sinh một phần xương máu của chính những người còn đang sống, đồng thời tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc”, vị đại tướng nói.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với công tác tham gia lễ diễu binh, diễu hành, bộ đã có kế hoạch riêng, trong đó lực lượng đã chuẩn bị tốt và đã khớp nối với quân đội.

Thông tin về đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết sáng 30/4/2025, tại đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM), chương trình lễ diễn ra với các nội dung như bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không quân (dự kiến 13 máy bay trực thăng; 9 máy bay YAK-130; 7 máy bay Su-30MK2) bay chào mừng; diễu hành của các xe mô hình Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.

Khẳng định tầm vóc của kỷ nguyên mới

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, nếu chúng ta đặt ra một thời điểm cho khát vọng hòa bình thì sự kiện đại thắng mùa Xuân ngày 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử đất nước.

Để từ đó, đất nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo ông Nên, chúng ta chuẩn bị cho sự kiện 50 năm thống nhất đất nước khi đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ đó, cần khẳng định 50 năm qua chúng ta đã làm được gì. Do vậy, mọi khâu tổ chức của đại lễ đều cần mang tầm vóc, tâm thế đó.

Tiếp nhận góp ý từ lãnh đạo cơ quan tham mưu của Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành ủy TPHCM nói sẽ nghiên cứu mở rộng trung tâm lễ, có thể lấy Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) làm điểm gợi lại những hình ảnh kỷ niệm, ký ức về 50 năm về trước.

Cũng theo ông Nên, lễ diễu binh, diễu hành là một trong những nghi thức quan trọng toát lên nhiều thứ, do đó cần thực hiện tốt khâu chuẩn bị để phục vụ việc theo dõi của các đại biểu, nhân dân. “Cần tận dụng, khai thác tối đa công nghệ để toàn dân có thể theo dõi được không khí buổi lễ”, ông nói thêm.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị TPHCM khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể hoạt động kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp trình Ban Bí thư cho ý kiến để chỉ đạo triển khai các công việc phân công.

Cùng với đó, các cơ quan, địa phương tập trung phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trọng tâm gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang ở Thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Đối với lễ diễu binh, diễu hành, TPHCM hoàn thiện kế hoạch lễ gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư. Cùng với đó, lễ kỷ niệm đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, đúng tính chất, tầm mức cấp quốc gia; gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Bí thư trong tháng 2/2025.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh dự kiến quy tụ khoảng 35 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp sẽ do TPHCM đảm nhiệm với 11 khối. Dự kiến tổng lực lượng huy động cho khối diễu binh, diễu hành là hơn 13.000 người.