TPHCM triển khai tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp 2/9

TPO - Ngày 31/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã ký quyết định về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết 263 mới đây của Chính phủ.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận bổ sung ngân sách nhà nước năm 2025 cho Công an TPHCM và UBND các xã, phường, đặc khu để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân, với số tiền hơn 1.010 tỷ đồng, để chi tặng mỗi người dân 100.000 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách trên được bổ sung từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương là hơn 989 tỷ đồng và từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố là gần 21 tỷ đồng.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp bổ sung nguồn kinh phí cho Công an thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu theo quy định.

Tết Độc lập năm nay, niềm vui của người dân cả nước được nhân đôi khi được tặng quà

UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ kinh phí và thực hiện chính sách tặng quà nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các địa phương chủ trì, phối hợp với công an địa phương và các cơ quan của thành phố tổ chức tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp. Trong trường hợp thiếu kinh phí, địa phương phải báo cáo về Sở Tài chính để được bổ sung kịp thời, không để chậm trễ.

Ngô Tùng
