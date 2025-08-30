Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

2 cách nhận quà Tết Độc lập nhanh nhất

Việt Linh
TPO - Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đủ kinh phí từ ngân sách trung ương năm 2025 về các địa phương để triển khai tặng quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ngoài hình thức chuyển khoản, người dân có thể đến điểm chi trả của địa phương để nhận tiền mặt, quà tặng 100.000 đồng/người.

Trên cơ sở Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ về việc tặng quà công dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Theo đó, đối tượng nhận quà gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, đang cư trú tại Việt Nam, và đã có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến hết ngày 30/8/2025. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, bằng tiền.

tp-tongduyet-71.jpg
Người dân có thể nhận quà qua hai hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhận tại điểm chi trả do UBND xã tổ chức.

Việc tặng quà được thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, quà sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Người dân có thể nhận quà qua hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VneID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do UBND xã tổ chức.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian trao quà bắt đầu từ hôm nay (30/8) đến trước 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9/2025.

Về nguồn kinh phí, Bộ Tài chính cho biết, số tiền tặng quà được bố trí trong dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025, đã được chuyển đầy đủ về các địa phương để thực hiện theo quy định.

Việt Linh
