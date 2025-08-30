Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 31/8 – 2/9, Bộ Ngoại giao thông báo.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Sau năm 1975, Cuba tiếp tục duy trì hợp tác giúp đỡ, kiên định lập trường nguyên tắc cách mạng, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ của đất nước của ta. Về phần mình, Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hợp tác anh em, chân thành gắn bó, coi việc đoàn kết, giúp đỡ Cuba là nghĩa vụ xuất phát từ lương tâm, “nhiệm vụ xuất phát từ trái tim” và tình cảm quốc tế trong sáng mang tính truyền thống của dân tộc.

Những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm, củng cố, thúc đẩy và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sẽ là một trong những vị khách quý dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam năm nay, cùng với đoàn cấp cao của các nước gồm Lào, Campuchia, Belarus, Nga và Trung Quốc, và đại diện nhiều quốc gia khác.