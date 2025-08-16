Chủ tịch nước Cuba cảm ơn về hành động yêu thương của nhân dân Việt Nam

TPO - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel vừa bày tỏ biết ơn về hành động yêu thương của nhân dân Việt Nam dành cho Cuba.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Getty)

"Kỷ lục hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Đó còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự phát triển bền vững của mình”, Chủ tịch nước Cuba viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/8.

Ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình vận động ủng hộ nhân Cuba, trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 - 2025).

Chương trình sẽ hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững. Chương trình thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với Cuba, đồng thời tri ân những nghĩa cử mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn.

Bài đăng của Chủ tịch nước Cuba về chương trình ủng hộ của nhân dân Việt Nam

Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao những tình cảm đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; cảm ơn lập trường kiên định, nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba; đánh giá cao những hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và kịp thời mà Việt Nam dành cho Cuba trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Cuba ưu tiên cao như sản xuất lúa gạo, năng lượng tái tạo.

Tính đến 18h ngày 16/8, chương trình vận động đã nhận được 1.375 triệu lượt ủng hộ, với tổng số tiền 271,9 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu 65 tỷ đồng đề ra ban đầu. Chương trình còn kéo dài đến ngày 16/10.