Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội bố trí 15 'trạm khách' phục vụ nhân dân nước uống, chỗ nghỉ ngơi xem diễu binh

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hệ thống “Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam” được TP Hà Nội thiết lập, trải dọc trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phục vụ từ 30/8 đến 2/9, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần cho Nhân dân.

UBND TP Hà Nội vừa tổ chức vận hành 15 Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo UBND TP Hà Nội, các Trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia cổ vũ, động viên các hoạt động diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

z6966603075493-89a68c10e9bfc2eb11245ab487214d42.jpg
Lực lượng cựu chiến binh nghỉ ngơi tại Trạm khách A80.

Đặc biệt, tên gọi “Trạm khách” không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các Trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt.

Tổng cộng sẽ có 15 trạm khách A80 đi vào hoạt động trong dịp lễ, đặt tại các vị trí trọng yếu dọc tuyến diễu binh, diễu hành. Dưới đây là danh sách địa chỉ cụ thể các trạm để người dân dễ dàng ghé thăm và sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ ban tổ chức.

z6966603062053-8cf3c69013e78d4e61cc3859d3c9e0a2.jpg
Người dân được cấp phát nước miễn phí tại Trạm khách A80.

Danh sách địa điểm của 15 trạm bao gồm:

1
 Ngã 4 Kim Mã giao với Ngõ 294 Kim Mã
Địa chỉ: 2 P. Núi Trúc, phường Ngọc Hà, Hà Nội
2
 Khu vực vỉa hè Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội
Địa chỉ: 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
3
 Vỉa hè Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Địa chỉ: 2 P. Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội
4
 Bãi đỗ xe ôtô trước Cổng 1 Ga Hàng Cỏ
Địa chỉ: Địa chỉ: 120 Đ. Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội
5
 Vỉa hè Cột cờ đối diện tượng đài Lenin
Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội
6
 Vỉa hè Bờ Hồ đối diện Nhà hàng Lục Thuỷ
Địa chỉ: 16 P. Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
7
 Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Địa chỉ: 47 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
8
 Vỉa hè bên ngoài Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức
Địa chỉ: 56-58-60, Phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội
9
 Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ: 31b P. Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
10
 Vỉa hè Thư viện Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ: 31 P. Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
11
 Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng
Địa chỉ: 30 P. Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, Hà Nội
12
 Vỉa hè Chùa Kim Sơn
Địa chỉ: 143 P. Kim Mã, phường Ba Đình, Hà Nội
13
 Điện lực Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 69C P. Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
14
 Báo Hà Nội Mới
Địa chỉ: Số 44 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
15
 UBND phường Hoàn Kiếm
126 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trần Hoàng
