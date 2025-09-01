Hà Nội bố trí 15 'trạm khách' phục vụ nhân dân nước uống, chỗ nghỉ ngơi xem diễu binh

TPO - Hệ thống “Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam” được TP Hà Nội thiết lập, trải dọc trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phục vụ từ 30/8 đến 2/9, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần cho Nhân dân.

UBND TP Hà Nội vừa tổ chức vận hành 15 Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo UBND TP Hà Nội, các Trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia cổ vũ, động viên các hoạt động diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

Lực lượng cựu chiến binh nghỉ ngơi tại Trạm khách A80.

Đặc biệt, tên gọi “Trạm khách” không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các Trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt.



Tổng cộng sẽ có 15 trạm khách A80 đi vào hoạt động trong dịp lễ, đặt tại các vị trí trọng yếu dọc tuyến diễu binh, diễu hành. Dưới đây là danh sách địa chỉ cụ thể các trạm để người dân dễ dàng ghé thăm và sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ ban tổ chức.

Người dân được cấp phát nước miễn phí tại Trạm khách A80.

Danh sách địa điểm của 15 trạm bao gồm: