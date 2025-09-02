Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Du khách mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác sáng 2/9

Thu Hiền

TPO - Ngày Tết Độc lập, du khách trên mọi miền Tổ quốc đã về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, thăm nơi Bác Hồ đã lớn lên, thắp nén hương tưởng nhớ Người.

Video: Du khách mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác trong ngày Tết độc lập
tp-25.jpg
Sáng 2/9, đông đảo người dân và du khách thập phương đã về thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) để dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿ – “người làm rạng danh non sông, đất nước ta”.
tp-20.jpg
Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, cho biết: “Những ngày qua, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng Quân khu 4, công an tỉnh Nghệ An và người dân tập trung cao độ khắc phục hậu quả do cơn bão số 5﻿ gây ra. Đơn vị cũng đã trang hoàng lại toàn bộ không gian Khu di tích, đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, chu đáo, sẵn sàng đón tiếp đồng bào, du khách về dâng hương và tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9”.
tp-4-611.jpg
Khu di tích rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
tp-1.jpg
Ngồi trên chiếc xe lăn, trong màu xanh áo lính, Đại tá Phạm Xuân Sinh (85 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) được người con trai đưa lại gần căn nhà tranh, vách nứa, nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng thơ ấu ở Làng Sen.
tp-26.jpg
Người lính Phạm Xuân Sinh từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình lập lại, ông tiếp tục có mặt ở những cuộc chiến bảo vệ biên giới, qua Lào giúp bạn xây dựng sân bay quân sự ở cánh đồng Chum, lên trấn giữ ở biên giới phía Bắc... Năm 1993, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Sau 2 lần bị tai biến, ông phải ngồi xe lăn. “Dịp Quốc khánh năm nay, tôi và mẹ đưa bố về thăm quê Bác. Đó cũng là ước nguyện của ông”, anh Phạm Nguyên Thanh (con trai cả của Đại tá Phạm Xuân Sinh) chia sẻ.
tp-14-4067.jpg
Lần đầu về thăm quê Bác, lại vào thời điểm cả nước chào mừng ngày lễ Quốc khán﻿h - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - đã để lại trong anh Hoàng Tuấn Ngọc (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cảm xúc đặc biệt. Hôm nay, anh cùng các thành viên trong gia đình có mặt tại Làng Sen với trang phục là chiếc áo “độc lập, tự do”﻿.
﻿ “Tết độc lập năm nay, gia đình tôi lên kế hoạch về thăm quê Bác, để tưởng nhớ công lao của vị Cha già vĩ đại của dân tộc. Lần đầu về quê Bác, tôi rất xúc động. Sau khi tham quan quê Bác, gia đình chúng tôi vào Thành cổ Quảng Trị”, anh Ngọc chia sẻ.
tp-21.jpg
Theo thống kê, trong 2 ngày 31/8 và 1/9 lượng khách đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hơn 11.000 lượt khách về thăm. Ban quản lý Khu di tích đã huy động 100% cán bộ, nhân viên làm việc thông suốt kỳ nghỉ lễ để phục vụ du khách tốt nhất khi về với quê Bác.
tp-11-968.jpg
Từ Thành cổ Quảng Trị, Nguyễn Phương Trinh (18 tuổi) lần đầu về thăm quê Bác. Em vừa hoàn thành chặng đường 12 năm đèn sách và chuẩn bị đi du học Trung Quốc. “Được nghe, biết về Bác Hồ nhiều qua sách vở, các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng hôm nay được trực tiếp về thăm quê Bác, em cảm thấy bồi hồi, xúc động. Noi gương Bác, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội”, Phương Trinh tâm sự.
tp-2-6997.jpg
tp-9-1804.jpg
tp-10-7116.jpg
tp-tp11.jpg
Nghệ An nói chung, Kim Liên nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc nhưng căn nhà của Bác và gia đình vẫn đơn sơ, bình dị, mộc mạc như chính con người của Bác. Đây là “địa chỉ đỏ” được đông đảo người dân và du khách thập phương tìm về, để hiểu hơn về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng giành độc lập, tự do cho đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-19.jpg
Một du khách nước ngoài ghi lại hình ảnh mái nhà tranh vách nứa của gia đình Bác Hồ tại Làng Sen.
tp-8-430.jpg
Du khách chụp ảnh bên tác phẩm điêu khắc "Việt Nam - những trang sử vàng".
tp-15.jpg
Ngay phía trước lối vào Khu di tích, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức không gian trưng bày chuyên đề: “Việt Nam - 80 năm những trang sử vàng”. Nhiều hình ảnh, tư liệu quý ghi dấu hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo du khách.
img-20250830-201436.jpg

Thu Hiền
