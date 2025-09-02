Các thế hệ MC cất giọng tự hào về tình yêu Tổ quốc

TPO - 20 gương mặt MC trẻ cùng hòa giọng trong video "Nói tiếp câu chuyện hòa bình", là thông điệp về khát vọng của thế hệ trẻ muốn gìn giữ và viết tiếp bản hùng ca dân tộc.

Hòa trong không khí hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2/9, dự án cộng đồng Gương mặt truyền hình The TVFACE 2025 đã chính thức công bố video “Nói tiếp câu chuyện hòa bình”. Đây là phần trình diễn xúc động của 20 gương mặt MC trẻ, mang đến những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Tiếng nói trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Video được dàn dựng công phu trên chính là phần thi của 20 MC trẻ trong đêm tổng kết mùa giải “Tiếng nói tạo tiếng vang” tại Nhà hát Truyền hình. Ngay khi phát sóng, tiết mục đã nhận về sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, đồng thời nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến với hàng nghìn lượt chia sẻ.

Điểm nhấn của video là sự hòa giọng của 20 MC trẻ, mỗi người một cách thể hiện, nhưng tất cả đều chung tình yêu đất nước. Thiên Đăng, Hào Nhiên, Đức Minh, Minh Thắng mở đầu đầy bi tráng với những trích dẫn lịch sử, từ câu hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” của Bác Hồ tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Các MC với tiết mục đa dạng, thể hiện tình yêu đất nước.

Những ký ức cách mạng thiêng liêng cũng được tái hiện qua lời dẫn của Khánh Linh, Hồng Trúc, với câu chuyện về Quảng Trị, Bến Tre - những vùng đất từng ghi dấu máu xương cha ông. Trong khi đó, Hoàng Tùng, Cẩm Hiếu lại mang đến những lát cắt cá nhân giàu cảm xúc khi kể về truyền thống gia đình.

Không chỉ nhìn về quá khứ, video còn khẳng định vị thế người trẻ hôm nay. Ngô Ngọc Gia Hân - Miss Teen International 2022 nhớ lại khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay giữa bạn bè quốc tế, như một lời khẳng định thế hệ trẻ không chỉ theo đuổi giấc mơ cá nhân mà còn mang trách nhiệm vì màu cờ sắc áo. Cùng với đó, Trà My hay Gia Uyên đem đến góc nhìn toàn cầu, tự tin khẳng định bản lĩnh Việt trên trường quốc tế.

Ngô Ngọc Gia Hân - Miss Teen International 2022 và MC Phan Giang hào hứng thể hiện tài năng.

Thông điệp tri ân quá khứ, trách nhiệm hôm nay

Một trong những điểm đặc biệt của “Nói tiếp câu chuyện hòa bình” chính là việc các ứng viên tự biên tập lời dẫn, lồng ghép câu chuyện cá nhân để gửi gắm thông điệp. Nhờ vậy, mỗi giọng đọc đều mang hơi thở riêng, vừa gần gũi vừa chân thành.

MC Tạ Công Bằng kể lại tuổi thơ từng được cộng đồng cưu mang, để rồi hôm nay chọn lan tỏa tình yêu thương như cách thể hiện lòng yêu nước. Xuân Dung nhấn mạnh: “Tổ quốc không chỉ cần lời hứa, Tổ quốc cần hành động”. Còn Thanh Hằng thì liên hệ tinh thần “diệt giặc dốt” của Bác Hồ với cuộc chiến chống “giặc giả” trong thời đại số: tin giả, hàng giả và cả lối sống giả.

MC Tạ Công Bằng kể lại tuổi thơ từng được cộng đồng cưu mang, để rồi hôm nay chọn lan tỏa tình yêu thương.

Ở một góc nhìn khác, Đức Minh dẫn lại những câu thơ kháng chiến để gợi nhắc rằng hòa bình hiện tại là thành quả của hy sinh, còn Minh Thắng xúc động chia sẻ về giọt nước mắt khi lần đầu dẫn lễ chào cờ, bởi anh hiểu: “Hòa bình hôm nay đắt đỏ biết nhường nào”.

Video càng thêm trọn vẹn khi có phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Hình ảnh nữ ca sĩ vừa đàn guitar vừa cất giọng da diết đã khắc sâu thêm tinh thần tri ân quá khứ, đồng thời thổi vào không khí sân khấu nguồn năng lượng mới.

BTV Võ Huỳnh Tấn Tài - tác giả dự án cho biết: “Năm nay hành trình The TVFACE bắt đầu từ dịp 30/4 và khép lại vào ngày 2/9. Đây là món quà tri ân nhỏ bé của thế hệ trẻ làm nghề nói, gửi đến cha ông và lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Lòng biết ơn được các thế hệ trẻ gửi gắm trao truyền.

Với “Nói tiếp câu chuyện hòa bình”, 20 gương mặt truyền hình đã chứng minh rằng tiếng nói của tuổi trẻ, khi xuất phát từ trái tim yêu nước, có thể tạo nên sức lay động mạnh mẽ. Và hơn cả, đó là lời khẳng định thế hệ hôm nay sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca dân tộc bằng tri thức, trách nhiệm và niềm tự hào Việt Nam.