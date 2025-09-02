Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hồng Diễm và dàn diễn viên chuẩn bị diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

Ngọc Ánh - Hà Trang

TPO - 3h sáng 2/9, khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tập trung đông đủ tại phố Quán Thánh. Dàn nghệ sĩ tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân.

tp-diem-8509.jpg
Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ. Khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người mến mộ.
tp-huong.jpg
Sáng sớm 2/9, NSND Lan Hương cùng các nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh - điểm tập kết của khối văn hóa - thể thao. Sự xuất hiện của dàn sao khiến người dân phấn khích.
tp-so.jpg
Diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn luyện tập diễu hành bên xe nghi trượng. Diễn viên Thanh Sơn vừa đón sinh nhật tuổi 34 hôm 1/9. Trên mạng xã hội, anh mừng tuổi mới bằng loạt ảnh trong các buổi tập cho Lễ kỷ niệm 2/9.
tp-quynh.jpg
Diễn viên Trung Ruồi được khán giả liên tục gọi tên, chụp ảnh cùng. Anh nói những buổi tập vừa qua có nhiều kỷ niệm, nhiều niềm tự hào.
tp-lim.jpg
Vợ chồng KOL Hải Long, hotgirl Salim xuất hiện ở phố Quán Thánh.
tp-quanh.jpg
Diễn viên Trương Quỳnh Anh rạng rỡ trong áo dài đỏ. "Một đêm không ngủ cùng ngày vui của đất nước. Chúng em tôi đã sẵn sàng cho A80", cô chia sẻ.
tp-han.jpg
Diễn viên Bảo Hân cùng người hâm mộ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
tp-khang.jpg
MC Nguyên Khang (trái) và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. MC Nguyên Khang nói anh vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong dàn nghệ sĩ diễu hành. Đây cũng là cơ hội quý giá để dàn nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc hội ngộ.
tp-trang.jpg
Ca sĩ Trang Pháp thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.
tp-dat.jpg
Nhiều người hâm mộ tới phố Quán Thánh từ 1-2h sáng để chờ đón rapper Đinh Tiến Đạt.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ trò chuyện với đồng nghiệp trước giờ diễu hành.
img-20250830-201436.jpg

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Ngọc Ánh - Hà Trang
