Hồng Diễm và dàn diễn viên chuẩn bị diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

TPO - 3h sáng 2/9, khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tập trung đông đủ tại phố Quán Thánh. Dàn nghệ sĩ tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân.