Hồng Diễm và dàn diễn viên chuẩn bị diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

TPO - 3h sáng 2/9, khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tập trung đông đủ tại phố Quán Thánh. Dàn nghệ sĩ tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân.
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ trò chuyện với đồng nghiệp trước giờ diễu hành.
Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.