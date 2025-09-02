Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

200 nghệ sĩ tiến về Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Ngọc Ánh - Trọng Tài
TPO - Khối diễu hành văn hóa - thể thao ở Lễ kỷ niệm sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ tiêu biểu như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, ca sĩ Mỹ Tâm diễn viên Bảo Hân, MC Nguyên Khang. Dàn nghệ sĩ cho biết đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng và cao cả, đòi hỏi tất cả phải sắp xếp công việc cá nhân để tập luyện và biểu diễn với tinh thần tốt nhất.

Vào lúc 6h30, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức long trọng. Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 40.000 người.
Trong đó, khối văn hóa - thể thao quy tụ dàn nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, ca sĩ Phương Thanh.
Khoảnh khắc khối văn hóa - thể thao diễu hành qua Quảng trường Ba Đình.
Ca sĩ Mỹ Tâm, Hòa Minzy cùng nhóm thiếu nhi. 2 nữ ca sĩ cũng góp mặt trong tiết mục nghệ thuật cuối Lễ kỷ niệm.
"Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Tôi đã đến Hà Nội thân yêu và cảm thấy rất tự hào. Được hòa trong không khí này không còn gì đẹp hơn", Mỹ Tâm chia sẻ.
Ca sĩ Đức Phúc cũng hòa giọng trong liên khúc Tôi là người Việt Nam, Giai điệu tự hào, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang.
NSƯT Tân Nhàn cho biết biểu diễn trong Lễ kỷ niệm sáng 2/9 là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng và cao cả, đòi hỏi tất cả nghệ sĩ phải sắp xếp công việc cá nhân để tập luyện và biểu diễn với tinh thần tốt nhất. "Không có nhiệm vụ nào cao cả bằng nhiệm vụ đất nước giao cho”, ca sĩ chia sẻ với Tiền Phong.
Ca sĩ Erik tự hào khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình.
Trước lễ kỷ niệm, dàn nghệ sĩ tham gia nhiều buổi tập ở sân vận động Mỹ Đình để khớp đội hình, nắn chỉnh động tác.
Ca sĩ Hoàng Yến Chibi, Dương Hoàng Yến trong trang phục áo dài truyền thống.
Khối diễu hành văn hóa - thể thao còn có diễn viên Bảo Hân, MC Nguyên Khang, diễn viên Huỳnh Lập, ca nương Kiều Anh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, rapper Đinh Tiến Đạt.
Khối quần chúng, văn hóa - thể thao đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).
Khoảnh khắc dàn nghệ sĩ vẫy cao lá cờ Tổ quốc khi diễu hành.
Diễn viên Hồng Diễm, nhạc sĩ Tăng Duy Tân, diễn viên Trung Ruồi tiến vào lễ đài.
Rapper Double2T tự hào khi là một trong 80 nghệ sĩ tham gia tiết mục nghệ thuật đặc biệt.
Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Ngọc Ánh - Trọng Tài
