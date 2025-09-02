200 nghệ sĩ tiến về Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

TPO - Khối diễu hành văn hóa - thể thao ở Lễ kỷ niệm sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ tiêu biểu như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, ca sĩ Mỹ Tâm diễn viên Bảo Hân, MC Nguyên Khang. Dàn nghệ sĩ cho biết đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng và cao cả, đòi hỏi tất cả phải sắp xếp công việc cá nhân để tập luyện và biểu diễn với tinh thần tốt nhất.