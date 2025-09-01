Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức vào tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đến dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các đoàn đại biểu quốc tế.

z6967578851276-98c528a2e54195e1358f2c3cd04fc1e0-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Trần Huấn.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước, nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, tôn vinh thành tựu của 80 năm dựng xây và phát triển đất nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là lời khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị trường tồn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - mốc son mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

z6967578834899-36bcf7eda810c4865ee2d974b52fd457.jpg
Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trần Huấn.

Đây cũng là dịp để tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của đất nước từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập. Chương trình cũng là lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh vì độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển, đồng thời, truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới, nhất là với thế hệ trẻ.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ, cùng các dàn nhạc, hợp xướng và diễn viên quần chúng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước.

z6967578441681-117749cac38299106d10590253293510-1.jpg
z6967578440959-c8f992a6365df7ef5dbb4bddadf8f0c6-1.jpg
z6967578819475-f76c8ab2d48c075b676a2755e86552bc-1.jpg
z6967767427400-f38b1f7298c1f96eb0557394cee200d5.jpg
Chương trình thu hút hơn 20.000 khán giả. Ảnh: Trần Huấn.

Đặc biệt, dàn nghệ sĩ quy tụ nhiều thế hệ, từ những giọng ca hàng đầu dòng nhạc chính thống, đến các gương mặt trẻ đang tạo sức ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc hiện đại như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, nhóm nhạc Oplus, Ngũ cung, Dòng thời gian…

Gia Linh
#chương trình nghệ thuật #chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt #80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #Bộ VHTTDL #Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam #lịch sử vẻ vang #thành tựu của 80 năm #khát vọng vươn lên

Xem thêm

Cùng chuyên mục