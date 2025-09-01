Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

TPO - Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức vào tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đến dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các đoàn đại biểu quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Trần Huấn.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước, nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, tôn vinh thành tựu của 80 năm dựng xây và phát triển đất nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là lời khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị trường tồn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - mốc son mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trần Huấn.

Đây cũng là dịp để tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của đất nước từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập. Chương trình cũng là lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh vì độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển, đồng thời, truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới, nhất là với thế hệ trẻ.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ, cùng các dàn nhạc, hợp xướng và diễn viên quần chúng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước.

Chương trình thu hút hơn 20.000 khán giả. Ảnh: Trần Huấn.

Đặc biệt, dàn nghệ sĩ quy tụ nhiều thế hệ, từ những giọng ca hàng đầu dòng nhạc chính thống, đến các gương mặt trẻ đang tạo sức ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc hiện đại như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, nhóm nhạc Oplus, Ngũ cung, Dòng thời gian…