Người lính

Google News

Lưu luyến giây phút tiễn đoàn diễu binh A80 rời ga Hà Nội

Minh Tú
Đức Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 3/9, sân ga Hà Nội ngập tràn sắc xanh áo lính. Những quân nhân trong các khối vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) và người dân Thủ đô cùng lưu luyến trong thời khắc tạm biệt.

Trước giờ đoàn tàu số 1 khởi hành, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng) và đoàn công tác đã đến ga Hà Nội động viên, tiễn các quân nhân trở về đơn vị.

a-9.jpg﻿
﻿a-10.jpg﻿﻿
﻿﻿﻿a-7.jpg
a-8.jpg﻿
Các quân nhân và dân quân tới ga Hà Nội để trở về đơn vị công tác.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt bậc của các quân nhân trong nhiệm vụ A80, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh: “Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngày hội lớn của toàn dân tộc. Mỗi bước quân hành, mỗi đội hình diễu binh là sự khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam. Tin tưởng rằng khi trở về đơn vị, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong huấn luyện, công tác, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Có mặt tại sân ga tiễn đoàn, cựu chiến binh Trịnh Văn Quý (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) xúc động bày tỏ: “Thế hệ chúng tôi từng đi qua chiến tranh nên rất hiểu giá trị của kỷ luật, sức mạnh đoàn kết trong quân ngũ. Nhìn các cháu hôm nay trong đội hình diễu binh, tôi thấy được hình ảnh của mình năm xưa. Chúng tôi tự hào và tin tưởng lớp trẻ sẽ tiếp bước cha anh, giữ vững truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

a-6.jpg
Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác lên các toa tàu động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trước khi về đơn vị công tác. Ảnh: Minh Tú

Một cựu chiến binh khác ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám là ông Cao Kim Thông (76 tuổi) chia sẻ: “Là một người lính đã trải qua chiến tranh, hình ảnh các cháu diễu binh hiên ngang trong ngày 2/9 khiến tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Chính vì cảm xúc đó, hôm nay tranh thủ nhà gần, tôi ra ga Hà Nội để tiễn các chiến sĩ vào Nam, như một lời động viên và gửi gắm tình cảm tới những người lính trẻ”.

Lưu luyến chia tay Thủ đô, Trung úy Phạm Ngọc Khánh (Khối Tác chiến không gian mạng) bộc bạch: “Được đứng trong đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi và đồng đội. Những ngày tháng tập luyện vất vả đã giúp chúng tôi thêm gắn bó, trưởng thành. Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống và niềm tin yêu của nhân dân”.

Cùng chung cảm xúc ấy, đồng đội của Khánh là Trung úy Phạm Phong tâm sự: “Thật sự bâng khuâng khi phải xa Hà Nội. Hơn 3 tháng ở đây khiến tôi cảm thấy rất gắn bó và yêu mến mảnh đất này. Ngày hôm qua, khoảnh khắc được cùng đồng đội diễu binh, diễu hành qua Lăng Bác là cảm xúc thiêng liêng và tự hào nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên".

a-21.jpg
Phút giây tạm biệt giữa cựu chiến binh Thủ đô và những người lính trẻ.

Theo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), từ ngày 3/9 đến 5/9, các khối Quân đội, dân quân ở miền Trung và miền Nam cơ động hành quân về đơn vị để tiếp tục công tác, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Để tổ chức vận chuyển an toàn 1.257 cán bộ, chiến sĩ cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã phối hợp với ngành đường sắt thuê 2 đoàn tàu để đưa lực lượng về các đơn vị.

Đoàn số 1 (tàu SE67) chở hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng và ga Diêu Trì; đoàn tàu số 2 (tàu SE63) chở gần 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn, qua các ga trung chuyển Đà Nẵng và Nha Trang.

Việc tổ chức vận chuyển chu đáo, an toàn, đúng kế hoạch thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm, góp phần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm trở về đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

a-5.jpg
Sân ga Hà Nội ngập tràn sắc đỏ.
a-16.jpg
Hành trang của người lính A80 có cả cây đàn ghi ta.
a-19.jpg
Phơi phới nét thanh xuân.
﻿a-12.jpg
a-22.jpg
﻿a-13.jpg
﻿﻿a-11.jpg
Những khoảng khắc thanh xuân tại sân ga Hà Nội của những người trẻ.
a-20.jpg﻿
﻿﻿a-14.jpg
a-15.jpg
a-18.jpg
Những hình ảnh đẹp về tình quân dân trong buổi chiều nay ở sân ga Hà Nội.
a-24.jpg﻿
a-17.jpg
﻿﻿a-2.jpg
﻿﻿﻿a-1.jpg﻿
Ảnh: Đức Nguyễn
Minh Tú
Đức Nguyễn
