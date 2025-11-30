Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vết nứt dài hơn 30m trên quả đồi uy hiếp tính mạng người dân

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến vết nứt trên quả đồi ngay “trên đầu” các hộ dân tại thôn 4 (xã Kbang, Gia Lai) ngày càng mở rộng, uy hiếp tính mạng người dân.

Theo đó, sau mỗi trận mưa vết nứt trên ngày càng mở rộng.

Ngày 30/11, thông tin từ UBND xã Kbang, mới đây, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Kbang đến hiện trường kiểm tra. Qua ghi nhận, từ khu dân cư, men theo triền dốc lên tới vị trí cao nhất, những vết nứt lớn hiện rõ, chạy dài khoảng 30m, có đoạn đã tách rời khỏi phần đất liền khối.

Đáng nói, một phần đất ở rìa đồi bị sụt lún, tạo rãnh sâu chừng 0,5m, dấu hiệu cho thấy khối đất đang dịch chuyển và có thể trượt xuống bất cứ lúc nào. Tại các vị trí từng xảy ra sạt lở trước đó, đất bị sạt xuống tạo thành những vách đứng cao khoảng 20m. Khi mưa lớn kéo dài, nước thấm sâu làm khối đất mềm nhão, nguy cơ trượt lở càng tăng cao.

tien-phong.jpg
Vết nứt ngày mảng mở rộng sau các trận mưa lớn.

Chủ tịch UBND xã Kbang cho biết khu vực này có địa hình dốc, tầng đất phong hóa dày, dễ ngấm nước. Bởi vậy, xã đã giao cán bộ chuyên môn theo dõi diễn biến vết nứt hàng ngày, đồng thời cập nhật dự báo thời tiết để đưa ra cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó khi có mưa lớn bất thường.

“Vị trí vết nứt kéo dài hàng chục mét, nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là khi có mưa lớn. Nếu nước tiếp tục thấm sâu, nguy cơ cả khối đất lớn đổ xuống phía dưới khu dân cư là hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Cường nói.

2.jpg
Vết nứt trên quả đồi nguy cơ gây sạt lở vào hàng chục hộ dân phía dưới.
3.jpg
5-6637.jpg
Việc sạt lở đã diễn ra từ lâu, nhưng hiện ngày một nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ sạt lở gia tăng, chính quyền xã Kbang đã cảnh báo đến từng hộ dân. Trước mắt, nếu mưa lớn kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, xã sẽ vận động người dân di chuyển đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn tuyệt đối; khảo sát và đánh giá cụ thể mức độ nguy hiểm để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Theo ông Cường, một trong những yêu cầu trước mắt là xác định ranh giới, vị trí đất của các hộ dân đang canh tác trên quả đồi. Từ đó, đưa ra giải pháp gia cố, hạn chế tác động làm tăng nguy cơ sạt lở hoặc đề xuất phương án di dời dân nếu mức độ nguy hiểm vượt ngưỡng an toàn.

Tiền Lê
