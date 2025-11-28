31 điểm sạt lở nguy hiểm ở TPHCM

TPO - TPHCM có 31 vị trí sạt lở ven sông, kênh rạch trên địa bàn, trong đó 8 điểm đặc biệt nguy hiểm và 23 điểm nguy hiểm. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố đang rà soát, cắm biển cảnh báo và đẩy nhanh tiến độ các dự án kè chống sạt lở nhằm bảo vệ an toàn khu dân cư, đặc biệt khi mưa lớn và bão số 15 có thể gây ảnh hưởng đến hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có thông tin về các địa điểm sạt lở trên địa bàn thành phố. Theo đó, tính đến nay, toàn địa bàn TPHCM (cũ) ghi nhận 31 vị trí sạt lở, gồm 8 điểm đặc biệt nguy hiểm và 23 điểm nguy hiểm, phân bố tại nhiều khu vực như sau:

TP.Thủ Đức cũ: 5 vị trí (2 đặc biệt nguy hiểm, 3 nguy hiểm); huyện Nhà Bè cũ: 7 vị trí (2 đặc biệt nguy hiểm, 5 nguy hiểm); huyện Bình Chánh cũ: 4 vị trí (2 đặc biệt nguy hiểm, 2 nguy hiểm); huyện Cần Giờ cũ: 5 vị trí (1 đặc biệt nguy hiểm, 4 nguy hiểm); quận Bình Thạnh cũ: 5 vị trí (1 đặc biệt nguy hiểm, 4 nguy hiểm); quận 12 cũ: 4 vị trí nguy hiểm và huyện Củ Chi cũ: 1 vị trí nguy hiểm.

Chưa xác định hết số điểm sạt lở

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính, Thành phố hiện chưa xác định được tổng số điểm sạt lở do trước đây UBND tỉnh Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) không công bố danh mục các vị trí sạt lở như TPHCM (cũ).

Khu vực sạt lở bờ kênh Thanh Đa. Ảnh tư liệu: Duy Anh

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, kiểm tra mức độ sạt lở tại các tuyến sông, kênh, rạch và bờ biển sau sáp nhập. Kết quả tổng hợp sẽ được tham mưu để UBND TPHCM công bố danh mục điểm sạt lở năm 2025, dự kiến trình trong tháng 12/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, để chủ động phòng chống, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở bờ sông và bờ biển, UBND Thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch và từng bước giải tỏa những khu vực đã bị lấn chiếm từ trước. Các vị trí có nguy cơ được yêu cầu cắm biển cảnh báo, tuyên truyền người dân không xây dựng lấn chiếm, đồng thời rà soát và bố trí lại dân cư tại các điểm sạt lở nguy hiểm.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án kè chống sạt lở, từ khâu lập, phê duyệt đến thi công, để sớm đưa công trình vào sử dụng, bảo vệ an toàn khu dân cư.

Các địa phương được giao đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án công trình kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư trong thời gian ngắn nhất để sớm có mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự kè trên địa bàn Thành phố nhằm phát huy hiệu quả phòng chống sạt lở, ngăn triều bảo vệ an toàn khu dân cư.

Xả lũ vẫn an toàn

Trước diễn biến của bão số 15 và nguy cơ mưa lớn trên diện rộng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đã kích hoạt hàng loạt biện pháp phòng chống nhằm bảo vệ vùng hạ du, đặc biệt là khu vực ven sông Sài Gòn và các địa bàn trũng thấp.

Theo đó, tối 24/11 đơn vị này đã phát hành văn bản yêu cầu các đơn vị thủy lợi, chính quyền địa phương và hệ thống quan trắc khí tượng - thủy văn chủ động chuẩn bị trước khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Trên cơ sở này, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các hồ chứa trong lưu vực Đồng Nai - Sài Gòn phải điều tiết hạ mực nước, dành dung tích đón lũ.

Đến thời điểm hiện tại, các hồ lớn đều vận hành xả điều tiết gồm: hồ Dầu Tiếng: 36-200 m³/s; hồ Trị An: tổng lượng xả (cả phát điện) 1.327 m³/s; hồ Đá Đen: 4,19–24,84 m³/s; hồ Sông Hỏa: 0,825 m³/s; hồ Sông Ray: 27,52–136,27 m³/s.

Hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Hương Chi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, phương án phòng chống lũ năm 2019 dành cho hạ du hồ Trị An (do tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt), lưu lượng xả dưới 3.600 m³/s được đánh giá không gây ảnh hưởng đến khu vực giáp ranh thuộc TPHCM sau điều chỉnh địa giới.

Lúc 9 giờ ngày 27/11, hồ Trị An đang xả 800 m³/s qua tràn và 527 m³/s qua tuabin, tổng cộng 1.327 m³/s - thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo.

“Với lưu lượng này, khu vực hạ du thuộc TPHCM nằm gần tràn xả vẫn an toàn”- đại diện Sở khẳng định.

Đối với hồ Dầu Tiếng, phương án ứng phó năm 2024 xác định lưu lượng xả dưới 200 m³/s mới bắt đầu có khả năng tác động đến một số khu dân cư. Tuy nhiên, hiện hồ đang xả trong thời điểm triều thấp, nên hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến TPHCM.

Đối với các hồ Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray, Sở cảnh báo rằng nếu lượng mưa lớn trùng thời điểm xả lũ ở mức cao hơn hiện nay, các vùng sản xuất dọc sông Dinh và sông Ray có thể chịu tác động. Hiện mức xả vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, người dân sẽ được thông báo ngay lập tức nếu việc xả lũ tiệm cận ngưỡng có thể gây tác động.