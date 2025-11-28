Toàn cảnh hồ nước nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á khiến người dân thấp thỏm khi xả lũ

Trước đó ngày 24/11, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam thông báo điều chỉnh mức xả lũ hồ Dầu Tiếng xả tràn đợt 8, năm 2025. Thời gian xả lũ hồ Dầu Tiếng từ 7h ngày 25/11 đến 7h ngày 2/12 với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s. Việc hồ Dầu Tiếng liên tục xả tràn trong thời gian ngắn để đảm bảo an toàn đập nhưng đồng thời cũng làm gia tăng áp lực lên hệ sinh thái khu vực hồ và kinh tế nông nghiệp vùng hạ du.

Theo cơ quan chức năng, với lưu lượng xả tối đa 200m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.