Đắk Lắk công bố số người chết, mất tích đợt mưa lũ lịch sử

TPO - Đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk khiến 63 người chết, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 99.500 lồng nuôi thủy sản thiệt hại; khoảng 70.000 ha cây trồng bị ngập úng.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có thông báo về công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ 15 - 21/11. Đây là trận lũ được đánh giá nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ, xảy ra ngay sau bão số 13, khiến mực nước các sông đồng loạt vượt mức lịch sử.

Theo đó, ngay từ trước, trong và sau mưa lũ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã liên tục ban hành công điện, kế hoạch, huy động tối đa hệ thống chính trị triển khai các phương án ứng phó.

Các địa phương buộc phải di dời hơn 11.300 hộ dân với hơn 36.000 người đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an và người dân đã dùng mọi phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển hàng trăm tấn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm đến vùng lũ.

Đám ma trong mùa lũ.

Ngày 20/11, UBND tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường để triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, kéo dài nhiều ngày, toàn tỉnh ghi nhận mức thiệt hại ở mức nghiêm trọng: 63 người chết, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 99.500 lồng nuôi thủy sản thiệt hại; khoảng 70.000ha cây trồng bị ngập úng.

Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỷ đồng (chưa tính tài sản hộ dân).

Toàn tỉnh đã huy động hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ quân đội; hơn 5.000 lực lượng công an; cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh bạn về hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động hơn 7.000 người tham gia khắc phục hậu quả; tiếp nhận 132,2 tỷ đồng và 1.500 tấn hàng hóa, 4.000 suất quà gửi đến người dân vùng lũ.

Ngôi nhà sập hoàn toàn sau lũ.

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 650 tỷ đồng và 4.000 tấn gạo. Tỉnh cũng chi 8,6 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp và phân bổ 130 tỷ đồng cho các địa phương.

UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân: Hộ nghèo 3 triệu đồng/hộ; các hộ khác 1,5 triệu đồng/hộ (tổng kinh phí dự kiến 500 tỷ đồng). Hỗ trợ mai táng 25 triệu đồng/người; hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích 15 triệu đồng/người. Hỗ trợ người bị thương nặng 5 triệu đồng/người. Nhà bị tốc mái từ 50% trở lên: 5–10 triệu đồng/trường hợp; nhà sập, trôi hoàn toàn: 60 triệu đồng/trường hợp. Hỗ trợ nhu yếu phẩm cấp thiết 1 triệu đồng/hộ.

Đến nay, hệ thống giao thông chính, điện, nước, viễn thông, trường học và trạm y tế đã cơ bản được khắc phục. Tất cả hộ dân bị ảnh hưởng đều đã nhận hàng cứu trợ.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm người mất tích, chăm sóc sức khỏe người dân, xử lý môi trường sau lũ, phòng chống dịch bệnh; khôi phục hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; triển khai hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tái sản xuất.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả, Đắk Lắk tiếp tục chủ động các phương án ứng phó với ảnh hưởng của bão số 15 với nhiều diễn biến phức tạp.