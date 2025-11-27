Trắng tay sau lũ lịch sử, người dân Đắk Lắk khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống như nào?

TPO - Trận lũ lịch sử ở Đắk Lắk cuốn trôi tài sản, hoa màu và vật nuôi, khiến người dân trắng tay, chưa biết bắt đầu từ đâu. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ cây, con giống và vật tư thiết yếu để khôi phục sản xuất.

Sau gần một tuần trải qua trận lũ lịch sử, người dân Đắk Lắk vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu khi bao nhiêu tài sản, hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi theo dòng nước.

Trên khắp các tuyến đường từ Quốc lộ 26, Quốc lộ 25 đến những con đường liên thôn, liên xã, hình ảnh người dân tất tả phơi lúa ngâm nước nhiều ngày vẫn hiện hữu.

Hạt lúa sậm màu, mốc meo, bốc mùi ẩm ướt, nhưng ai cũng cố níu giữ dù chỉ là phần nhỏ còn sót lại.

Người dân thất thần bên đống lúa đã lên mầm.

Tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) đứng lặng nhìn đống lúa hư hỏng hoàn toàn. Niềm may mắn là cả gia đình ông sống sót, nhưng vụ mùa tới vẫn khiến ông lo lắng.

“Vụ tới chẳng biết lấy gì mà gieo trồng. Lúa giờ chẳng ai mua, gia súc, gia cầm cũng không còn con nào để cho ăn,” ông Tiến thở dài.

Ở khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, vợ chồng ông Trịnh Liên (75 tuổi) cùng cháu nhỏ vật lộn gom hơn 1,2 tấn lúa sau 5 ngày ngâm nước lũ. Ông cho hay, số lúa trên vừa là giống, vừa để ăn nhưng cơn lũ đi qua khiến phần lớn bị mốc, bốc mùi hư hỏng. Dù tuổi cao, sức yếu, ông bà vẫn cố để phơi, mong vớt được từng nào, hay chừng đó.

Vợ chồng ông Trịnh Liên cùng cháu nhỏ nhặt từng hạt lúa đổ ra đường sau khi phơi.

Tại phường Sông Cầu, nơi nổi tiếng với nghề nuôi tôm hùm, trận mưa lịch sử đã khiến hơn 16.000 lồng tôm chết gần hết, ước tính thiệt hại khoảng 2.448 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Tuấn có 180 lồng tôm chuẩn bị thu hoạch 300 con, nói: “Bao nhiêu công sức và vốn vay ngân hàng giờ trôi theo dòng nước. Chúng tôi chỉ mong nhận được hỗ trợ khoanh nợ và vay vốn để tái sản xuất”.

Tại phường Xuân Đài, hơn 22.500 lồng tôm của 430 hộ nuôi bị thiệt hại, ước tính tổng thiệt hại khoảng 610 tỷ đồng. Anh Trần Văn Hà, chủ hộ nuôi 500 lồng tôm, ngậm ngùi: “Toàn bộ tôm chết sau trận lũ, đây là tiền vay ngân hàng để đầu tư, giờ trắng tay. Không biết phải bắt đầu từ đâu để tái sản xuất".

Người dân nuôi tôm hùm bị thiệt hại nặng nề.

Ông Võ Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường cho biết, sau bão số 13, người dân lại phải hứng chịu trận mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề. Địa phương đang lập danh sách các hộ cần hỗ trợ và kiến nghị Trung ương, tỉnh xem xét chính sách khoanh, giảm, xóa nợ, đồng thời hỗ trợ vốn để bà con khôi phục sản xuất.

Theo số liệu của tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 63.000ha cây ngắn ngày, hơn 100.000ha cây lâu năm; hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng); khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ, nhuyễn thể bị thiệt hại (ước tổng thiệt hại trên 2.000 tỷ đồng).

UBND tỉnh đã đề nghị Trung ương và các bộ ngành hỗ trợ, trong đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường được đề nghị cung cấp 30.000 lít hóa chất khử trùng, giống cây trồng (80 tấn lúa, 15 tấn ngô, 175 tấn đậu các loại), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.