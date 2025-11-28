Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Lai: Người dân mong nâng cấp một con đường để vượt qua mùa nước lũ

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sống giữa vùng trũng, người dân thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) mong nhất là tuyến đường dẫn vào thôn được nâng cao để mưa không còn cảnh cô lập, trẻ em yên tâm đến trường.

Nước lũ "bao vây" người dân thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Clip: Trương Định

Sau trận lũ lịch sử vừa qua, cuộc sống của người dân thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) dần trở lại nhịp bình thường. Nơi vùng trũng này, người dân đã quen với cảnh nước dâng mỗi mùa mưa, nhưng đợt lụt vừa rồi quá nhanh, quá bất ngờ khiến nhiều gia đình trở tay không kịp.

Bà Mai Thị Kim Loan (62 tuổi, ở thôn Lạc Điền) vẫn chưa quên đêm lũ ập về. Thời điểm đó, bà lên cơn suyễn, được người dân gọi phương tiện ứng cứu rồi chuyển đến bệnh viện. “Giờ về nhà, bùn đất chưa dọn được bao nhiêu vì sức còn yếu”, bà Loan nói.

tp-c_e7d-0269.jpg
Bà Mai Thị Kim Loan, vẫn chưa quên đêm lũ ập về. Ảnh: Trương Định

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (thôn Lạc Điền), khó khăn hiện nay là tình trạng điện còn chập chờn lúc có lúc không. Đặc biệt, là tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn, hễ mưa xuống là ngập, nên việc giao thông rất khó khăn. “Người dân mong muốn tuyến đường được nâng cao lên để việc giao thông được thuận lợi hơn, vì lo nhất là các cháu học sinh đến trường không an toàn”, bà Hằng chia sẻ.

tp-c_e7d-0308.jpg
tp-c_e7d-0323.jpg
Con đường dẫn vào thôn Lạc Điền vẫn bị ngập nước khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Hình ảnh ghi nhận sáng 27/11. Ảnh: Trương Định

Ông Tôn Kỳ Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho biết: Tại thôn Lạc Điền, nước lũ đã rút không còn nhà dân bị ngập. Những ngày qua, các đoàn thiện nguyện cũng liên tục về hỗ trợ, xã cũng huy động lực lượng để chuyển quà đến từng hộ. Về tuyến đường dẫn vào thôn, ông Hải cho biết tới đây sẽ có kế hoạch khảo sát phương án để sửa chữa, nâng cấp.

Theo báo cáo của xã Tuy Phước Đông, đợt mưa lớn từ ngày 16 - 20/11, kết hợp với nước thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt diện rộng, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình giao thông, hệ thống đê điều và sản xuất của người dân. Địa phương ước tính thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

tp-c_e7d-0341.jpg
Đến nay, nhiều khu dân cư tại thôn Lạc Điền vẫn bị nước lũ bao vây. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0332.jpg
Các tuyến đường liên xóm bị nước lũ tràn qua nên người dân phải dùng xuồng để di chuyển. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0286.jpg
tp-c_e7d-0317.jpg
Người dân chèo xuồng ra nhận quà hỗ trợ của các đoàn từ thiện. Ảnh: Trương Định
e7d-0320.jpg
Trận lũ vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0344.jpg
Nằm ở vùng trũng, Lạc Điền càng dễ bị ngập mỗi khi mưa lớn. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0316.jpg
Các đoàn từ thiện đến hỗ trợ người dân thôn Lạc Điền trong sáng 27/11. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0284.jpg
tp-c_e7d-0299.jpg
Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là tuyến đường dẫn vào thôn được nâng cấp để thoát khỏi cảnh bị ngập lụt thường xuyên. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0351.jpg
Hiện nay lũ đã rút tuy nhiên từ sau cơn bão số 13, hệ thống điện lưới tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số khu vực điện vẫn còn chập chờn, điện lực đang khẩn trương khắc phục. Ảnh: Trương Định
Trương Định
#Gia Lai #Lạc Điền #đường ngập #lũ lụt #giao thông chia cắt #mong muốn con đường

