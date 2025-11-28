Gia Lai: Người dân mong nâng cấp một con đường để vượt qua mùa nước lũ

Sau trận lũ lịch sử vừa qua, cuộc sống của người dân thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) dần trở lại nhịp bình thường. Nơi vùng trũng này, người dân đã quen với cảnh nước dâng mỗi mùa mưa, nhưng đợt lụt vừa rồi quá nhanh, quá bất ngờ khiến nhiều gia đình trở tay không kịp.
Bà Mai Thị Kim Loan (62 tuổi, ở thôn Lạc Điền) vẫn chưa quên đêm lũ ập về. Thời điểm đó, bà lên cơn suyễn, được người dân gọi phương tiện ứng cứu rồi chuyển đến bệnh viện. “Giờ về nhà, bùn đất chưa dọn được bao nhiêu vì sức còn yếu”, bà Loan nói.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (thôn Lạc Điền), khó khăn hiện nay là tình trạng điện còn chập chờn lúc có lúc không. Đặc biệt, là tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn, hễ mưa xuống là ngập, nên việc giao thông rất khó khăn. “Người dân mong muốn tuyến đường được nâng cao lên để việc giao thông được thuận lợi hơn, vì lo nhất là các cháu học sinh đến trường không an toàn”, bà Hằng chia sẻ.
Ông Tôn Kỳ Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho biết: Tại thôn Lạc Điền, nước lũ đã rút không còn nhà dân bị ngập. Những ngày qua, các đoàn thiện nguyện cũng liên tục về hỗ trợ, xã cũng huy động lực lượng để chuyển quà đến từng hộ. Về tuyến đường dẫn vào thôn, ông Hải cho biết tới đây sẽ có kế hoạch khảo sát phương án để sửa chữa, nâng cấp.
Theo báo cáo của xã Tuy Phước Đông, đợt mưa lớn từ ngày 16 - 20/11, kết hợp với nước thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt diện rộng, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình giao thông, hệ thống đê điều và sản xuất của người dân. Địa phương ước tính thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.